"السياحة" تعلن عن تسهيلات لحاملي تأشيرات الزيارة لبريطانيا وأمريكا والشنغن في دخول السعودية

ويدخل في هذا الاستثناء أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى للقادمين برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دول الاتحاد الأوروبي، أو في المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى للقادمين برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أيٍ من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.