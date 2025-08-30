متخطيًا حاجز 90 دولة.. شاهد ترتيب جواز السفر السعودي في 2025

في أحدث تحديث ربع سنوي لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر العالمية لعام 2025، حلّ جواز السفر السعودي في المرتبة الـ54 عالميًا، ما يُمكّن حامليه من السفر إلى 91 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو بالحصول عليها عند الوصول.
وسجّل الجواز السعودي هذا العام أكبر زيادة مطلقة في عدد الوجهات المتاحة التي يمكن دخولها بسهولة، ما يعكس تقدّمًا ملحوظًا في قوة الجواز.
ويُبرز هذا الإنجاز تطورًا واضحًا في مسار حرية التنقل للمواطن السعودي خلال السنوات الأخيرة، فبينما كانت خيارات السفر محدودة في السابق، أسهمت الجهود الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية في توسيع نطاق السفر ورفع عدد الدول المتاحة تدريجيًا.
ويتماشى هذا التحسن المستمر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة عالميًا، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ودعم الحضور الدولي للمملكة.