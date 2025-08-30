متخطيًا حاجز 90 دولة.. شاهد ترتيب جواز السفر السعودي في 2025

في أحدث تحديث ربع سنوي لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر العالمية لعام 2025، حلّ جواز السفر السعودي في المرتبة الـ54 عالميًا، ما يُمكّن حامليه من السفر إلى 91 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو بالحصول عليها عند الوصول.