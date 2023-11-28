الرياض على موعد لاستضافة أعضاء الطيران المدني الدولي والهدف "السلامة والتحديثات"

يهل خبراء العالم والمختصون في الطيران المدني الدولي ضيوفًا على الرياض؛ حيث النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية 2023 التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، والذي سيُعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر المقبل بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، وأكثر من 700 خبير ومختص في مجال الطيران المدني؛ لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة.