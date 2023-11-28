الرياض على موعد لاستضافة أعضاء الطيران المدني الدولي والهدف "السلامة والتحديثات"

يهل خبراء العالم والمختصون في الطيران المدني الدولي ضيوفًا على الرياض؛ حيث النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية 2023 التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، والذي سيُعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر المقبل بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، وأكثر من 700 خبير ومختص في مجال الطيران المدني؛ لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة.
ويهدف مؤتمر "الآيكان" إلى مواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي العالمي بمناقشة وفود الدول لعقد المفاوضات والمشاورات على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بشأن الخدمات الجوية؛ وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل إلى أوساط النقل الجوي وتيسير إقامة الروابط بين الجهات المنظمة والمشغلين الجويين ومقدمي الخدمات ذات الصلة وبما ينطوي عليه من مزايا إيجابية لتسريع آليات التفاوض.
ويتضمن المؤتمر اجتماعًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني والاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن مؤتمر الآيكان 2023م، سيكون بمثابة منصة عالمية لمفاوضات النقل الجوي، ونستعرض من خلالها تمكين وتوفير الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تسعى إلى تعزيز قدرات قطاع الطيران المدني السعودي ليصبح القطاع الأول في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.