"فيزا": بطاقات الائتمان تتصدر ثقة المسافرين السعوديين ويليها "الخصم والدفع المسبق"

وقال علي بيلون مدير فيزا في المملكة: لا يقتصر دور فيزا على معاملات الدفع؛ فنحن أيضاً نضمن الأمن والسلامة طوال الرحلة وفي حالات الطوارئ، ونقدم تأمين السفر والمساعدة الطبية واستبدال البطاقة، مما يعزز طمأنينة المسافرين خلال رحلاتهم وتشمل خدمات Visa الإضافية إنهاء إجراءات السفر عند المغادرة والمواصلات إلى المطار، وخيارات تناول الطعام، واستخدام صالات الانتظار.