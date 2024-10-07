"فيزا": بطاقات الائتمان تتصدر ثقة المسافرين السعوديين ويليها "الخصم والدفع المسبق"

أظهرت دراسة نوايا السفر العالمية لعام 2023 التي أجرتها شركة فيزا أن 71% من المسافرين إلى الخارج في المملكة يعتبرون المدفوعات الرقمية ضرورة للاستمتاع بتجربة سفر آمنة ومريحة، وتعد بطاقات الائتمان طريقة الدفع الأكثر استخداماً تليها بطاقات الخصم وبطاقات الدفع المسبق.
وقال علي بيلون مدير فيزا في المملكة: لا يقتصر دور فيزا على معاملات الدفع؛ فنحن أيضاً نضمن الأمن والسلامة طوال الرحلة وفي حالات الطوارئ، ونقدم تأمين السفر والمساعدة الطبية واستبدال البطاقة، مما يعزز طمأنينة المسافرين خلال رحلاتهم وتشمل خدمات Visa الإضافية إنهاء إجراءات السفر عند المغادرة والمواصلات إلى المطار، وخيارات تناول الطعام، واستخدام صالات الانتظار.
وأضاف: أما في وجهات السياحة، فبإمكان حاملي بطاقات Visa الاستفادة من عروض حصرية في المعالم السياحية الرئيسية والفنادق وخدمات تأجير السيارات وخدمة الكونسيرج المميزة.
وأردف "بيلون": تلتزم فيزا التزاماً راسخاً بضمان الأمان والثقة في المدفوعات الرقمية، حيث تعمل في أكثر من 200 دولة، ولدينا شراكات مع قرابة 15 ألف بنك ونحو 130 مليون تاجر حول العالم.
وتابع: خلال السنوات الخمس الماضية، خصصت Visa استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار للتكنولوجيا؛ منها 500 مليون دولار للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، وبصفتها شركة رائدة في مجال المدفوعات العابرة للحدود والتجارة الإلكترونية، تستخدم Visa أحدث التقنيات المتقدمة لمنع التهديدات واكتشافها والتخفيف من تأثيرها.
واختتم "بيلون" بالقول: ترصد أنظمتنا الحديثة للكشف عن الاحتيال كل معاملة، فتوقف أي مدفوعات غير مصرح بها لتُوفر الحماية اللازمة للمستهلكين على مدار الساعة.