هل تأجّلت الرحلات الجوية من السعودية إلى إندونيسيا بسبب بركان "لاكي لاكي"؟.. هنا الإجابة

تسبّب ثوران بركان ليووتوبي لاكي لاكي في شرق إندونيسيا صباح أمس الأربعاء، في حالة من الذعر بين السكان المحليين والمسافرين، بعد أن أطلق سحبًا كثيفة من الرماد البركاني وصل ارتفاعها إلى نحو 6 أميال في السماء، ما أدى إلى تعليق بعض الرحلات الداخلية وتعطّل مؤقت للحياة في المناطق القريبة من البركان.