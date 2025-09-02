شاهد أكثر 5 مطارات أوروبية تستقبل السعوديين في عام 2025

كشف تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لأمن الملاحة الجوية (EUROCONTROL) عن قائمة أكثر المطارات الأوروبية ازدحامًا خلال عام 2025، والتي تمثل وجهات رئيسية للمسافرين السعوديين سواء للسياحة أو للرحلات العابرة نحو وجهات أبعد.
وبحسب التقرير، تصدر مطار إسطنبول الدولي القائمة بمعدل يومي بلغ 1635 رحلة في أغسطس، ليحافظ على موقعه كأكثر مطارات أوروبا ازدحامًا بفضل موقعه الاستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب واعتماده مركزًا رئيسيًا لشركة الخطوط التركية، ما جعله محطة محورية للمسافرين السعوديين. وحل مطار أمستردام في المرتبة الثانية بمعدل 1450 رحلة يوميًا، فيما جاء مطار باريس شارل ديغول ثالثًا بـ 1432 رحلة يوميًا، محتفظًا بدوره كبوابة رئيسية بين الشرق الأوسط وأوروبا.
أما مطار فرانكفورت الألماني، الذي يعد من أهم مراكز الربط الجوي العابرة للقارات، فجاء رابعًا بمتوسط 1384 رحلة يومية، بينما اختتم مطار لندن هيثرو القائمة بمعدل 1346 رحلة يوميًا. وتبرز هذه المطارات كمحطات أساسية للسعوديين، إذ تمثل إسطنبول وباريس ولندن وجهات بارزة للسياحة والتسوق، فيما يعتمد رجال الأعمال والطلاب على فرانكفورت وأمستردام لشبكاتها الجوية الواسعة.
اللافت أن مطار إسطنبول لم يكتفِ بتصدر صيف 2025، بل حافظ على وتيرة قوية طوال الأشهر الماضية بمتوسطات مرتفعة تراوحت بين 1482 و1612 رحلة يومية، بعد أن احتفظ بصدارة أوروبا طوال عام 2024 بمعدل 1401 رحلة يوميًا. ويشير مراقبون إلى أن هذا النشاط يعكس ديناميكية السفر لدى السعوديين مع زيادة التسهيلات في التأشيرات وتنامي الاهتمام بالسياحة العائلية وتعزيز شركات الطيران السعودية رحلاتها نحو هذه الوجهات.