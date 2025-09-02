شاهد أكثر 5 مطارات أوروبية تستقبل السعوديين في عام 2025

وبحسب التقرير، تصدر مطار إسطنبول الدولي القائمة بمعدل يومي بلغ 1635 رحلة في أغسطس، ليحافظ على موقعه كأكثر مطارات أوروبا ازدحامًا بفضل موقعه الاستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب واعتماده مركزًا رئيسيًا لشركة الخطوط التركية، ما جعله محطة محورية للمسافرين السعوديين. وحل مطار أمستردام في المرتبة الثانية بمعدل 1450 رحلة يوميًا، فيما جاء مطار باريس شارل ديغول ثالثًا بـ 1432 رحلة يوميًا، محتفظًا بدوره كبوابة رئيسية بين الشرق الأوسط وأوروبا.