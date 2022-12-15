تدشين مبادرات سياحية مشتركة بين السعودية ومصر... تعرّف على التفاصيل

التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، مدير عام العلاقات الدولية في وزارة السياحة السعودية سلطان بن محمد المسلّم وناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي من خلال تفعيل عدد من المبادرات السياحية، من بينها مبادرة التعليم والتدريب السياحي وتنمية وتطوير الأنشطة السياحية وبرامج التسويق المشترك.
وذلك على همش اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
حضر اللقاء من الجانب السعودي، نائب رئيس الهيئة السعودية للبحر الأحمر للتحول الرقمي، خالد بن فهد الثنيان ومستشار العلاقات الدولية عبدالعزيز بن صالح الغريّب، ومستشار رئيس هيئة البحر الأحمر، أيمن إبراهيم الإبراهيم على هامش الدورة الخامسة والعشرين لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة.
ومثّل وزارة السياحة والآثار المصرية نائب الوزير لشؤون السياحة، غادة شلبي ومساعد الوزير للشؤون الفنية يمنى البحار.