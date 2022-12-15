تدشين مبادرات سياحية مشتركة بين السعودية ومصر... تعرّف على التفاصيل

التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، مدير عام العلاقات الدولية في وزارة السياحة السعودية سلطان بن محمد المسلّم وناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي من خلال تفعيل عدد من المبادرات السياحية، من بينها مبادرة التعليم والتدريب السياحي وتنمية وتطوير الأنشطة السياحية وبرامج التسويق المشترك.