للمسافرين السعوديين "ترانزيت الدوحة" ماذا تفعل في ساعات التوقف بالمطار؟.. شاهد التجارب الاستثنائية

كشفت "قطر للسياحة" عن حملتها لرحلات التوقف المؤقت في قطر "تجربة يوم لذكريات تدوم"، والتي تدعو المسافرين السعوديين ومسافري دول مجلس التعاون الخليجي العابرين في قطر إلى تحويل العطلة الواحدة إلى عطلتين عبر التوقف المؤقت في قطر.
وخلال الترانزيت توجد مجموعة من أشهر معالم الجذب والتجارب السياحية الأكثر تنوعًا التي تنتظركم للاستمتاع بها في قطر، خلال التوقف بمطار حمد الدولي.
وتستعين الحملة بالأغنية الكلاسيكية الشهيرة التي غنّتها في الأصل "دينا واشنطن"، والتي تؤكد التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه يومٌ واحد في الحياة.
ومن خلال تجارب استثنائية في الدوحة وعلى مقربة من المطار، مثل الغوص في أحد أحواض السباحة، أو تجربة شواطئ الدوحة البكر، أو حتى الحصول على جلسات استجمام في أحدث المراكز، بدلًا من قضاء ساعات لانتظار رحلتهم الثانية داخل المطار.
ونظرًا لمساحة الدولة المتقاربة: هناك الكثير مما يمكنك تجربته خلال 24 ساعة، سواء كان المسافر في طريقه إلى وجهة بعيدة أو عائدًا من رحلة عمل.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لقطر للسياحة عبدالعزيز المولوي، أن ما يقارب من 100% من مسافري مطار حمد الدولي العابرين هم ضيوف محتملون؛ فإن حملة التوقف هذه تمثل فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على المعالم السياحية والأنشطة الترفيهية التي توفرها قطر لمسافري التوقف خلال إقامة قصيرة.
ويحظى زوار الدوحة بخيارات متنوعة لا حصر لها لاستكشاف مراكز الفن والثقافة النابضة في المدينة، والمطاعم عالمية المستوى، والفنادق الفاخرة ذات الإطلالات البحرية، وغير ذلك الكثير.
وتعتبر قطر وجهة حيوية تزخر بالتجارب السياحية؛ إذ تتميّز بمشاهدها من الجمال الطبيعي الخلاب وأنشطة المغامرات المبهجة وشواطئها ذات المياه الصافية ومعالمها الثقافية والتراثية الغنية. وبفضل موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب وترحيبها بمواطني 102 جنسية دون تأشيرة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت قطر بمثابة بوابة وصول إلى 177 وجهة عالمية؛ مما يجعلها وجهة مثالية لتوقف المسافرين على متن الرحلات الجوية طويلة المدى التي تصل إلى أكثر من 55 مدينة حول العالم.
وباختيارهم الخطوط الجوية القطرية، التي حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم عدة مرات؛ يمكن للمسافرين حجز رحلة توقف لا تُنسى لمدة تصل إلى أربع ليالٍ في قطر، ضمن مجموعة متنوعة من الفنادق، بما في ذلك المنتجعات المطلّة على الشاطئ والمنتجعات الشاملة لجميع الخدمات. تبدأ أسعار باقات الإقامة الفندقية من 14 دولارًا أمريكيًّا فقط دون أي رسوم للتوقف.
ويواكب هذه الحملة موقع "Visit Qatar" الإلكتروني الذي يضمّ برامج رحلات توقف مصممة خصيصًا لفترات مختلفة من الإقامة، وتغطي مجموعة متنوعة من الأنشطة التي يمكن القيام بها والعروض المتوفرة. كما يشتمل مركز التوقف المؤقت الذي خضع للتجديد، على أداة حجز متكاملة من الخطوط الجوية القطرية؛ مما يوفر للزوار جميع المعلومات والأدوات اللازمة للتخطيط وحجز توقفهم في قطر بسلاسة.
وبعد تحقيقها عددًا قياسيًّا بلغ أربعة ملايين زائر في عام 2023، تواصل قطر تحقيق تقدّم مذهل في قطاع السياحة خلال العام 2024. وحتى شهر سبتمبر استقبلت البلادُ أكثرَ من 3.7 مليون زائر؛ مما يمثل زيادة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولا تزال قطر وجهة مفضلة للمقيمين والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تجتذب سنويًّا ملايين الزوار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان عن طريق البر والجو والبحر.
وللمزيد من المعلومات حول حملة التوقف والباقات المتاحة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: