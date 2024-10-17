للمسافرين السعوديين "ترانزيت الدوحة" ماذا تفعل في ساعات التوقف بالمطار؟.. شاهد التجارب الاستثنائية

وباختيارهم الخطوط الجوية القطرية، التي حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم عدة مرات؛ يمكن للمسافرين حجز رحلة توقف لا تُنسى لمدة تصل إلى أربع ليالٍ في قطر، ضمن مجموعة متنوعة من الفنادق، بما في ذلك المنتجعات المطلّة على الشاطئ والمنتجعات الشاملة لجميع الخدمات. تبدأ أسعار باقات الإقامة الفندقية من 14 دولارًا أمريكيًّا فقط دون أي رسوم للتوقف.