لاستقطاب السياح الصينيين.. "هيئة السياحة" حاضرة في معرض "كوتوم" ببكين

ويسافر من السوق الصيني شهريًا حوالي ستة ملايين شهريًا منذ عام 2023، في ظل الطلب الكبير، خاصة من قبل فئة الشباب الصيني الأثرياء، ورغم ذلك؛ فلم يكن هذا الانتعاش كبيرًا كما كان يأمل العديد من المتخصصين في قطاع السياحة.