جزيرة السعديات أبوظبي الوجهة الأمثل للاحتفال باليوم الوطني السعودي

تبدأ الإقامة في جزيرة السعديات ضمن أحد منتجعاتها الشاطئية الخمسة المصنفة عالمياً، حيث يقدم كل منتجع تجربة متكاملة للعائلات الباحثة عن الفخامة والراحة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. ويعد منتجع جميرا جزيرة السعديات نموذجاً بارزاً لهذا التوازن، إذ يجمع بين الأناقة العصرية والالتزام بالمعايير البيئية. يوفر المنتجع مجموعة واسعة من خيارات الإقامة تشمل غرفاً وأجنحة فسيحة، إضافة إلى فلل خاصة مزودة بمسابح صغيرة تتيح أقصى درجات الخصوصية مع إطلالة مباشرة على الشاطئ. كما يحظى الأطفال ببرامج وأنشطة مصممة خصيصاً لهم عبر نوادي الأطفال المجهزة، بما يضمن لهم أوقاتاً ترفيهية غنية بالتجارب. كما يمكن للضيوف اختيار منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات أبوظبي، المعروف بأناقته الكلاسيكية وخدماته الرفيعة، حيث يوفر أجواءً تجمع بين الفخامة والرقي. أما فندق وفلل بارك حياة أبوظبي، فيقدم مزيجاً متقناً من الرفاهية العصرية وسحر الشاطئ المنعزل، ليشكّل ملاذاً مثالياً لعطلة نهاية أسبوع هادئة. ويمنح ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات الضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة شاملة تشمل أنشطة ترفيهية نابضة تناسب العائلات على اختلاف اهتماماتها، فيما يوفّر منتجع وفلل السعديات روتانا مزيجاً متوازناً يجمع بين الضيافة العربية العصرية وأجواء الاسترخاء والراحة.