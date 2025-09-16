جزيرة السعديات أبوظبي الوجهة الأمثل للاحتفال باليوم الوطني السعودي
مع اقتراب اليوم الوطني السعودي، تبرز جزيرة السعديات أبوظبي كخيار مفضل للعائلات القادمة من المملكة، بما توفره من مزيج متكامل يجمع بين الرفاهية العالمية والاسترخاء على بعد ساعتين فقط بالطائرة من المدن السعودية، وتمتد على شريط ساحلي يبلغ طوله 9 كيلومترات من الرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية الصافية. وتضم الجزيرة مجموعة من المنتجعات الشاطئية الفاخرة المزودة بخدمات ومرافق تلائم مختلف أفراد العائلة، إلى جانب تجارب ثقافية متنوعة، وفعاليات الحياة البرية، وخيارات واسعة من المطاعم العالمية. هذا التنوع يجعل من جزيرة السعديات وجهة متكاملة لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة في أجواء تجمع بين الاستجمام والاكتشاف وكرم الضيافة العربية.
تبدأ الإقامة في جزيرة السعديات ضمن أحد منتجعاتها الشاطئية الخمسة المصنفة عالمياً، حيث يقدم كل منتجع تجربة متكاملة للعائلات الباحثة عن الفخامة والراحة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. ويعد منتجع جميرا جزيرة السعديات نموذجاً بارزاً لهذا التوازن، إذ يجمع بين الأناقة العصرية والالتزام بالمعايير البيئية. يوفر المنتجع مجموعة واسعة من خيارات الإقامة تشمل غرفاً وأجنحة فسيحة، إضافة إلى فلل خاصة مزودة بمسابح صغيرة تتيح أقصى درجات الخصوصية مع إطلالة مباشرة على الشاطئ. كما يحظى الأطفال ببرامج وأنشطة مصممة خصيصاً لهم عبر نوادي الأطفال المجهزة، بما يضمن لهم أوقاتاً ترفيهية غنية بالتجارب. كما يمكن للضيوف اختيار منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات أبوظبي، المعروف بأناقته الكلاسيكية وخدماته الرفيعة، حيث يوفر أجواءً تجمع بين الفخامة والرقي. أما فندق وفلل بارك حياة أبوظبي، فيقدم مزيجاً متقناً من الرفاهية العصرية وسحر الشاطئ المنعزل، ليشكّل ملاذاً مثالياً لعطلة نهاية أسبوع هادئة. ويمنح ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات الضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة شاملة تشمل أنشطة ترفيهية نابضة تناسب العائلات على اختلاف اهتماماتها، فيما يوفّر منتجع وفلل السعديات روتانا مزيجاً متوازناً يجمع بين الضيافة العربية العصرية وأجواء الاسترخاء والراحة.
يبعد شاطئ الجزيرة خطوات قليلة عن المنتجعات، حيث توفر الرمال البيضاء النقية ومياه الخليج العربي الفيروزية أجواء مثالية لعطلة نهاية أسبوع على البحر. ويُعد شاطئ "ممشى بيتش" خياراً مثالياً للعائلات، إذ يوفر مساحة آمنة للأطفال للعب تحت أشعة الشمس. أما شاطئ "كاي بيتش" فيمنح الضيوف تجربة أكثر فخامة مع كراسي استرخاء مريحة، ومطاعم راقية، وأجواء أنيقة مطلة على البحر. ولمن يبحث عن الخصوصية، يقدّم نادي شاطئ السعديات أكواخاً خاصة وأجواءً هادئة تتيح الاسترخاء وتناول الطعام أمام المياه الصافية. كما يشكل النادي الشاطئي الأنيق "سال" وجهة مميزة بفضل مسبحه اللامتناهي وصالاته الفاخرة، ليمنح الضيوف توازناً بين الاستجمام والأجواء الاجتماعية النابضة بالحيوية.
وبعد صباح منعش تحت أشعة الشمس أو وقت ممتع على شواطئ السعديات البكر، يحين موعد أمسية من الراحة والعافية. يمكن للضيوف الاسترخاء مع جلسات السبا المتخصصة في سبا جميرا جزيرة السعديات، أو اختيار علاجات الوجه وتجارب العلاج بالروائح في سبا أتارميا بفندق بارك حياة. كما يوفّر "ذا سبا" في سانت ريجيس طقوساً علاجية مميزة تجمع بين الفخامة والعلاج المائي، فيما يقدّم "زين ذا سبا" في منتجع وفلل السعديات روتانا أجواء هادئة من خلال الحمامات التركية والمغربية.
ولا يقتصر تميّز جزيرة السعديات على شواطئها ومنتجعاتها، بل يمتد إلى قلبها الثقافي حيث تحتضن الجزيرة المنطقة الثقافية في السعديات، التي تُعد من أبرز المراكز العالمية للفنون والتراث. ويمكن للضيوف بدء رحلتهم بزيارة تيم لاب فينومينا أبوظبي، الوجهة التفاعلية الجديدة التي تتيح لهم استكشاف العديد من الأعمال الفنية التفاعلية الغامرة. ثم مواصلة الجولة في متحف اللوفر أبوظبي، حيث تلتقي روائع فنية من مختلف الحضارات تحت قبة معمارية فريدة تُعد عملاً فنياً بحد ذاته. وعلى مقربة من هناك، يقف بيت العائلة الإبراهيمية كمعلم بارز للتعايش والتسامح.
مع غروب الشمس، يشكل ممشى السعديات محطة مثالية للاسترخاء، حيث تنتشر المطاعم والمقاهي التي تقدم خيارات واسعة من المأكولات العالمية والشرق أوسطية والآسيوية والمتوسطية في أجواء عصرية مطلة على البحر. ويمكن للضيوف اختتام يومهم بجولة مسائية هادئة على الواجهة البحرية، وسط مشاهد بانورامية على مياه الخليج العربي وتفاصيل معمارية راقية تمنح المكان طابعاً فريداً.
ولإضفاء طابع استثنائي على عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يتيح عرض "إجازة الأطفال مجاناً" فرصة مميزة للعائلات، حيث يمكن للأطفال دون سن 12 عام الإقامة وتناول الطعام وزيارة أبرز المعالم مجاناً عند مرافقتهم لشخصين بالغين. ويشمل البرنامج جولات ثقافية في متحف اللوفر أبوظبي وتيم لاب فينومينا أبوظبي، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة على الشواطئ والاستمتاع بالحياة البرية وتجارب طهي عالمية المستوى. كما يوفّر العرض دخولاً مجانياً إلى مدن ياس الترفيهية، بما في ذلك عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، لتستمتع العائلات بباقة متكاملة من التجارب الترفيهية.
وتقع جزيرة السعديات أبوظبي على بعد 20 دقيقة فقط من مطار زايد الدولي ووسط مدينة أبوظبي لتكون بذلك وجهة مثالية للاحتفال باليوم الوطني السعودي. تجمع الجزيرة بين الشواطئ الهادئة والمنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية البارزة ومراكز العافية وتجارب الطعام المتنوعة، لتقدم لضيوفها عطلة نهاية أسبوع متكاملة تجمع بين الاسترخاء والأنشطة المتنوعة.