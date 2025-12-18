وكالات السفر تكشف أهم 10 فنادق مصرية اختارها السعوديون في عام 2025

حافظت مصر خلال عام 2025 على حضور قوي ضمن خريطة السفر السعودية، مستفيدة من تنوع منتجها السياحي، وتطور بنيتها الفندقية، وقرب المسافة، إلى جانب الروابط الاجتماعية والثقافية بين البلدين.
وبحسب رصد «سبق» لحركة الحجوزات وطلبات وكالات السفر، برزت مجموعة من الفنادق الفاخرة والحديثة كخيارات أولى للسعوديين، لما توفره من جودة خدمة، وخصوصية، ومواقع استراتيجية.
وحسب العديد من شركات ووكالات السفر السعودية، إليكم أهم 10 فنادق طلبها السعوديون في مصر خلال 2025:
1- ماريوت عمر الخيام – الزمالك (القاهرة)
يتصدر اختيارات السعوديين بفضل موقعه المميز على ضفاف النيل، وتاريخه العريق، وأجنحته الواسعة المطلة على النهر، إلى جانب تنوع مطاعمه العالمية ومساحاته الخضراء، ما يجعله خيارًا مفضلاً للعائلات ورجال الأعمال.
2- سانت ريجيس القاهرة
حقق نموًا لافتًا في الطلب السعودي خلال 2025، مدعومًا بخدمة «الباتلر» الشخصية، وتصميمه العصري، وإطلالاته المباشرة على النيل، ما يجعله مثالياً للإقامات الفاخرة والطويلة.
3- ريتز كارلتون القاهرة
يحافظ على مكانته لدى رجال الأعمال والوفود الرسمية السعوديين، بفضل موقعه الحيوي قرب وسط القاهرة، وقاعات الاجتماعات المتطورة، ومستوى الخدمة الكلاسيكي المعروف عالميًا.
4- كمبينسكي النيل – جاردن سيتي
يستقطب السعوديين الباحثين عن الهدوء والخصوصية، مع أجنحة أنيقة، وخدمة راقية، وموقع قريب من السفارات والمناطق الدبلوماسية.
5- سوفيتل ليجند أولد كتراكت – أسوان
أيقونة فندقية تاريخية، تجذب السعوديين الراغبين في الجمع بين الفخامة والتجربة الثقافية، بإطلالات مباشرة على النيل وتاريخ ضارب في القدم.
6- سوفيتل الجزيرة – القاهرة
من الفنادق المفضلة للعائلات السعودية، بفضل موقعه على جزيرة الزمالك، وإطلالاته البانورامية، وتنوع مطاعمه العالمية والمساحات المفتوحة المحيطة به.
7- موفنبيك الجونة – البحر الأحمر
خيار رئيسي لمحبي السياحة الشاطئية، لما يقدمه من شواطئ خاصة، وأنشطة بحرية، وتجربة إقامة متكاملة تناسب العائلات.
8- فندق البارون – القاهرة
شهد طلبًا متزايدًا من السعوديين خلال 2025، خاصة لرجال الأعمال والمسافرين عبر مطار القاهرة، بفضل موقعه القريب من المطار وأجوائه الهادئة.
9- دوسِت ثاني – التجمع الخامس (القاهرة الجديدة)
برز كخيار عصري للسعوديين، لا سيما العائلات ورجال الأعمال، لقربه من مراكز الأعمال والمجمعات التجارية، مع غرف حديثة وخدمات عملية راقية.
10- سانت ريجيس العاصمة الإدارية الجديدة
يعكس توجه الطلب السعودي نحو الفنادق الحديثة في المناطق الجديدة، مع أجنحة فاخرة وخدمات عالية المستوى تناسب الزوار الرسميين.
وكان وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي أكد أن عدد السائحين السعوديين الوافدين إلى مصر خلال عام 2025 لم يتجاوز حاجز المليون سائح، مشيرًا إلى أن السوق السعودي يظل من أهم الأسواق العربية من حيث متوسط الإنفاق وطول مدة الإقامة، رغم تغير أنماط السفر.
وأوضح الوزير أن السائح السعودي يتميز بارتفاع معدل الإنفاق اليومي، وتفضيله للفنادق الفاخرة والخدمات عالية الجودة، ما يجعل تأثيره الاقتصادي أكبر مقارنة بعدد الزوار.
وفي قراءة لحركة الطلب، أكد محيي الدين حمودة، مدير عام شركة الفارس الدولي للسفر والسياحة، أن «السائح السعودي أصبح أكثر وعيًا بجودة المنتج الفندقي، ويركز على مستوى الخدمة، والخصوصية، والمواقع المتميزة، خاصة الفنادق المطلة على النيل أو القريبة من مراكز الأعمال».
من جانبه، أوضح توفيق أبو الوفا، مدير شركة كونسيرج، أن «شريحة متزايدة من السعوديين باتت تبحث عن تجارب إقامة مخصصة وخدمات شخصية عالية المستوى، وهو ما يفسر الإقبال على الفنادق الفاخرة والحديثة التي توفر أجنحة واسعة وخدمات مصممة حسب احتياجات الضيوف».
وفي السياق ذاته، أكد خالد باوزير، الخبير السياحي في جدة، أن «السائح السعودي في 2025 أصبح أكثر تخطيطًا لرحلته، ويختار الفندق قبل الوجهة أحيانًا، مع تركيز واضح على العلامات الفندقية المعروفة، والمواقع المميزة، وسهولة التنقل».
وأضاف أن «انخفاض عدد السعوديين إلى أقل من مليون زائر لا يعكس تراجعًا في أهمية السوق، بل يعكس تغيرًا في نمط السفر، حيث اتجه السعوديون إلى رحلات أقل عددًا».
نظرة مستقبلية
ويؤكد هذا الأداء أن السوق السعودي سيظل أحد الأعمدة الرئيسية للسياحة المصرية، مع توقعات بزيادة الطلب خلال 2026 في ظل التوسع الفندقي، وتحسن الربط الجوي.