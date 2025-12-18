وكالات السفر تكشف أهم 10 فنادق مصرية اختارها السعوديون في عام 2025

وكان وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي أكد أن عدد السائحين السعوديين الوافدين إلى مصر خلال عام 2025 لم يتجاوز حاجز المليون سائح، مشيرًا إلى أن السوق السعودي يظل من أهم الأسواق العربية من حيث متوسط الإنفاق وطول مدة الإقامة، رغم تغير أنماط السفر.