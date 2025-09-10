خالفت التوقعات.. 151 ألف سعودي فقط سافروا تايلاند في عام 2025.. ومسؤول يوضح الأسباب

إلا أن العام 2025 شهد تراجعًا بنسبة 7.11% في أعداد السياح الأجانب مقارنة بالعام السابق، حيث استقبلت البلاد 22.39 مليون زائر فقط حتى 7 سبتمبر، ما دفع الحكومة إلى خفض توقعاتها من 37 إلى 33 مليون سائح بنهاية العام.