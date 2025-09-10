خالفت التوقعات.. 151 ألف سعودي فقط سافروا تايلاند في عام 2025.. ومسؤول يوضح الأسباب

خالفت الأرقام الرسمية في تايلاند التوقعات للعام 2025، بعدما أعلنت الحكومة التايلاندية أن عدد الزوار السعوديين حتى 7 سبتمبر بلغ 151,191 فقط، رغم تصاعد الترويج للعام الجاري بوصفه "عام تايلاند السياحي والرياضي الكبير والمذهل".
وكانت تايلاند قد سجلت عوائد سياحية قياسية في 2024، تجاوزت 1.8 تريليون بات (نحو 185 مليار ريال سعودي)، بعد استقبال أكثر من 35 مليون سائح دولي، وهو ما اعتُبر إنجازًا تاريخيًا يعكس انتعاش القطاع السياحي.
إلا أن العام 2025 شهد تراجعًا بنسبة 7.11% في أعداد السياح الأجانب مقارنة بالعام السابق، حيث استقبلت البلاد 22.39 مليون زائر فقط حتى 7 سبتمبر، ما دفع الحكومة إلى خفض توقعاتها من 37 إلى 33 مليون سائح بنهاية العام.
وبحسب بيانات وزارة السياحة التايلاندية، بلغ عدد الزوار السعوديين 177,863 في عام 2023، وارتفع إلى 228,032 في 2024، لكن الأرقام الحالية تشير إلى تباطؤ نسبي في التدفق، رغم استمرار الخطوط المباشرة والحملات الترويجية منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين في 2022.
وأوضح أحمد عادل، مدير إدارة المبيعات العليا لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة "مينور العالمية"، أن الفجوة بين السوق السعودي وأسواق أخرى مثل الصين، التي أرسلت أكثر من 3 ملايين سائح في تسعة أشهر فقط، تعكس تحديات عدة، أبرزها المنافسة الإقليمية من وجهات مثل ماليزيا، إندونيسيا، وسنغافورة، إضافة إلى عوامل الطقس والموسمية.
وأشار "عادل" إلى أن السوق السعودي يملك إمكانات كبيرة قد تتجاوز نصف مليون سائح سنويًا، شريطة توفير عروض سياحية وخدمات تتماشى مع تطلعات الزوار السعوديين.