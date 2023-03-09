مسؤول ألماني: نعشق الشمس والماء وبلادكم أكثر جذبًا للسياح الألمان

من جانبه قال مدير المشروعات في الجمعية أولاف زونتاغ: "في ضوء البيانات، من المحتمل للغاية أن يتم تجاوز مستوى ما قبل أزمة كورونا بالنسبة لعدد رحلات العطلات من المتوقع أن يكون لتأثير تعويض غياب السفر في سنوات كورونا دور أيضًا.