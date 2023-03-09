مسؤول ألماني: نعشق الشمس والماء وبلادكم أكثر جذبًا للسياح الألمان

أكد رئيس اتحاد السفر الألماني، نوربرت فيبيغ أن الألمان يعشقون الشمس والماء، لهذا كانت البلدان الواقعة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط الأكثر جذبًا لهم، وستكون بلدان الشرق الأوسط في صدارة طلبات الألمان في السفر للخارج .
وقال على هامش معرض برلين السياحي العالمي إن الألمان حريصون للغاية على السفر، على الرغم من المخاوف الاقتصادية والتضخم المرتفع.
ووفقًا لبيانات جمعية الأبحاث "الإجازة والسفر" المعنية بالسفر، فإن 69% من الألمان في عام 2023 يخططون للسفر، فيما بلغت النسبة 61% في عام 2022.
من جانبه قال مدير المشروعات في الجمعية أولاف زونتاغ: "في ضوء البيانات، من المحتمل للغاية أن يتم تجاوز مستوى ما قبل أزمة كورونا بالنسبة لعدد رحلات العطلات من المتوقع أن يكون لتأثير تعويض غياب السفر في سنوات كورونا دور أيضًا.