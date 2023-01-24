السياحة العالمية: المملكة استقبلت 18 مليون زائر في 9 أشهر.. وتتصدر دول المنطقة

سجلت المملكة العربية السعودية، عددًا قياسيًّا من الوافدين والزوار الدوليين، أكثر من أي دولة عربية أخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022؛ حيث تستهدف المملكة استقطاب 100 مليون زائر سنويًّا بحلول 2030.
ونظرًا لهذه الأرقام غير المسبوقة، فسيمثل قطاع السياحة المزدهر في المملكة نقطة تركيز رئيسية خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023، الذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو.
وسيتم تسليط الضوء من خلالها على أهمية المملكة في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي للسفر والسياحة الآن، بعد أن بدأت المشاريع الضخمة على قدم وساق.
وأكدت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط أن "القمة السعودية لسوق السفر العربي 2023، ستوفر منصة مثالية يمكن من خلالها لمتخصصي السفر وصانعي السياسات من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها استكشاف الفرص والتحديات في قطاع السياحة المتنامي في المملكة".
وأضافت أن المملكة العربية السعودية تُمَثل تمثيلًا قويًّا في النسخة القادمة من معرض سوق السفر العربي؛ بدءًا من التطورات الضخمة القادمة مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر، إلى كيفية تعزيز أحدث إصلاحات وتعديلات التأشيرات في المملكة المتعلقة بقطاع السفر.
وكشفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية استقطبت أكثر من 18 مليون زائر في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ14.8 مليون سائح، والمغرب بـ11 مليون سائح.
وارتفع الإنفاق السياحي في المملكة العربية السعودية أيضًا العام الماضي؛ حيث وصل إلى 7.2 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022.
وقد أعلن سوق السفر العربي عن إضافة فئة الاستدامة للجوائز، لأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم الشركات العارضة لعام 2023، وسيتم التعرف على الشركات العارضة بناءً على مدى نظرها في التأثير البيئي لأجنحتها؛ فضلًا عن جهودها للحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها.