السياحة العالمية: المملكة استقبلت 18 مليون زائر في 9 أشهر.. وتتصدر دول المنطقة

وقد أعلن سوق السفر العربي عن إضافة فئة الاستدامة للجوائز، لأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم الشركات العارضة لعام 2023، وسيتم التعرف على الشركات العارضة بناءً على مدى نظرها في التأثير البيئي لأجنحتها؛ فضلًا عن جهودها للحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها.