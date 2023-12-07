مسؤول ألماني: 88 ألف ليلة سياحية قضاها السعوديون والخليجيون في برلين هذا العام

أكد رالف أوستندورف، مدير إدارة السوق ومدير السوق والتواصل الإعلامي في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية لدى السياحة في العاصمة الألمانية برلين أن عدد القادمين من السعودية ودول الخليج قضوا88.773 ليلة سياحية حتى سبتمبر 2023 بزيادة وقدرها 47.5٪ عن 2022، كما أن 9٪ من القادمين للعلاج في برلين من السعودية مشيرًا إلى أن عدد السكان المسلمين في برلين وصل إلى 8٪ ومع وجود 74 مسجدًا.
وأوضح أوستندروف أن زيارة المملكة العربية السعودية تتيح لنا الفرصة لإظهار العاصمة الألمانية لزوّارها من المملكة العربية السعودية، مما يؤكد أهمية حضور برلين في سوق السياحة الخارجية المتنامي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة".
وتعتبر العاصمة برلين أبرز المدن التي تعبر عن الثقافة الألمانية النابضة بالحياة وأسواق عيد الميلاد ومشهد الطهو المتنوع، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياحة العالمية والمؤتمرات. وتماشياً مع الشعبية التي تحظى بها كرة القدم في المنطقة تستضيف برلين بطولة أمم أوروبا في كرة القدم المرتقبة، والتي تُقام في 10 مدن ألمانية.
من جهة أخرى أوضحت يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة تميز ألمانيا بإرث عريق يجعلها وجهة ثقافية مميزة، بما يشمل أهميتها التاريخية وأجواءها المعاصرة. وتدرك ألمانيا أهمية الاحتفاء والحفاظ على المواقع السياحية، لا سيما أنها تحتضن 52 موقعاً مُدرجاً على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، حيث يعود البعض منها إلى 7 آلاف عام.