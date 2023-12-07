مسؤول ألماني: 88 ألف ليلة سياحية قضاها السعوديون والخليجيون في برلين هذا العام

أكد رالف أوستندورف، مدير إدارة السوق ومدير السوق والتواصل الإعلامي في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية لدى السياحة في العاصمة الألمانية برلين أن عدد القادمين من السعودية ودول الخليج قضوا88.773 ليلة سياحية حتى سبتمبر 2023 بزيادة وقدرها 47.5٪ عن 2022، كما أن 9٪ من القادمين للعلاج في برلين من السعودية مشيرًا إلى أن عدد السكان المسلمين في برلين وصل إلى 8٪ ومع وجود 74 مسجدًا.