تغيير مواعيد 35 رحلة جوية من مصر إلى المملكة بدءًا من الجمعة.. راجعوا حجوزاتكم

أعلنت شركة مصر للطيران، أكبر ناقل جوي في مصر، عن إقلاع جميع رحلاتها الجوية بعد موعدها المحدد بساعة؛ نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، ابتداءً من الدقيقة الأولى من فجر غد الجمعة 26 أبريل 2024، حيث تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.
وأهابت الشركة المصرية بجميع المسافرين ضرورة مراجعة حجوزاتهم، والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف المطارات المصرية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.
وتعد حركة الطيران والركاب بين مصر والسعودية من أعلى معدلات النقل بين البلدين، وتحتل صدارة النقل الجوي بمعدل يقارب 35 رحلة طيران لجميع الناقلات تنقل 20 ألف راكب يوميًا.
وتتصدر الخطوط السعودية ومصر للطيران حجم الحركة بين مطار القاهرة ومطارات السعودية الرئيسية، بينما تأتي الناقلات المصرية والسعودية الأخرى في المرتبة الثانية لمعدل الرحلات إلى المدن الداخلية مثل الطائف والقصيم وينبع وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المدن الأخرى.
ويبلغ متوسط الرحلات اليومية من مصر إلى المملكة 35 رحلة في كل اتجاه، بإجمالي 70 رحلة يوميًا في الاتجاهين، وتنقل نحو 20 ألف راكب.