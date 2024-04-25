تغيير مواعيد 35 رحلة جوية من مصر إلى المملكة بدءًا من الجمعة.. راجعوا حجوزاتكم

أعلنت شركة مصر للطيران، أكبر ناقل جوي في مصر، عن إقلاع جميع رحلاتها الجوية بعد موعدها المحدد بساعة؛ نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، ابتداءً من الدقيقة الأولى من فجر غد الجمعة 26 أبريل 2024، حيث تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.