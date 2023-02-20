"رشيد": 83 ألف سائح سعودي زاروا بلادنا في عام 2022

أكد محمد رشيد، مدير المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، أن السوق السعودية تُعتبر أهم مصدر للسياح الوافدين على المغرب من بين دول الخليج العربي والشرق الأوسط.
وكانت أعداد السياح الذين توافدوا لزيارة المغرب تناهز المئة ألف سائح سنويًّا قبل جائحة كورونا، وفي سنة 2022 تم استرجاع ما يناهز 83٪ من عدد زوار المغرب، أي ما يقارب 83 ألف سعودي زار المغرب.
وأضاف رشيد بأن الوجود في معرض جدة للسفر برواق متميز، يجمع بين أصالة وتاريخ المغرب المتميزَيْن وكذلك تقاليد حفاوة الاستقبال والكرم المغربي، هو خير دليل على الاهتمام الذي يوليه المكتب المغربي للسياحة لتلك السوق الاستراتيجية من أجل تعزيز وجوده ضمن الوجهات المفضلة للعائلات والسياح السعوديين.
ويشهد الرواق المغربي مشاركة جهتَي مراكش وطنجة من أجل تقريب السائح السعودي؛ لما تزخر به هاتان المنطقتان من مؤهلات طبيعية وتاريخية وثقافية، وكذا بِنى تحتية للاستقبال والترفيه؛ تخول لهم استقبال العائلات السعودية في أحسن الظروف، وبأجود الخدمات.
كما يشارك بالرواق مجموعة من وكالات الأسفار المغربية، تُقدِّم خدمات وعروضًا سياحية لزوار المعرض من مهنيي السياحة والسفر السعوديين.
ولفت رشيد إلى أن المشاركة في هذا المعرض ما هو إلا خطوة من خطة عمل متعددة الأقسام، يهدف المكتب السياحي المغربي لتنفيذها من أجل تعزيز مكانته الاستراتيجية بالمملكة العربية السعودية والخليج.