"رشيد": 83 ألف سائح سعودي زاروا بلادنا في عام 2022

وكانت أعداد السياح الذين توافدوا لزيارة المغرب تناهز المئة ألف سائح سنويًّا قبل جائحة كورونا، وفي سنة 2022 تم استرجاع ما يناهز 83٪؜ من عدد زوار المغرب، أي ما يقارب 83 ألف سعودي زار المغرب.