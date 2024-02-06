عسير تطلق 12 فرصة استثمارية واعدة.. والهدف: وجهة سياحية متميزة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، إن المنطقة تشهد تحولا ًغير مسبوق؛ إذ نستثمر اليوم في إمكاناتها الحقيقية؛ فهي موطن للعديد من المواقع التراثية، والطبيعية، والبيئية الفريدة، بما في ذلك تنوع تضاريسها من السواحل والهضاب، والجبال، والصحاري.