الذكاء الاصطناعي في صدارة "سوق السفر العالمي 2025".. والسعودية شريك رئيسي

تنطلق في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، فعاليات معرض "سوق السفر العالمي 2025" (WTM)، بمشاركة واسعة من أكثر من 4150 عارضًا يمثلون مختلف دول العالم، وحضور يتجاوز 46 ألفًا من صُنّاع القرار والخبراء وقادة السياحة الدولية.