الذكاء الاصطناعي في صدارة "سوق السفر العالمي 2025".. والسعودية شريك رئيسي

تنطلق في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، فعاليات معرض "سوق السفر العالمي 2025" (WTM)، بمشاركة واسعة من أكثر من 4150 عارضًا يمثلون مختلف دول العالم، وحضور يتجاوز 46 ألفًا من صُنّاع القرار والخبراء وقادة السياحة الدولية.
وتتصدّر المملكة العربية السعودية المشهد هذا العام بصفتها "الشريك الرئيسي" للمعرض، في تأكيد جديد على دورها الريادي في صياغة مستقبل السياحة العالمية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الابتكار والاستدامة في قلب التنمية السياحية.
وتتمحور نسخة 2025 حول التكنولوجيا بوصفها العنصر الأبرز في صناعة السفر، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحسين تجربة السائح من الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة.
كما تشهد أروقة المعرض أكثر من 79 مؤتمرًا وجلسة نقاشية تتناول موضوعات متنوعة، أبرزها: الاستدامة، أمن السفر، البيانات الضخمة، وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل الوجهات السياحية وتعزيز كفاءة الخدمات.
ويولي المعرض اهتمامًا متزايدًا بمفاهيم السفر المسؤول والحلول التقنية للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، إضافة إلى استعراض دور المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي في توجيه قرارات المسافرين، ضمن اقتصاد تتجاوز قيمته 250 مليار دولار عالميًا.
ويُبرز الجناح السعودي في المعرض أبرز إنجازات المملكة في قطاع السياحة، عبر استعراض مشاريع الوجهات الكبرى مثل العُلا، والبحر الأحمر، ونيوم، والدرعية، إلى جانب تقديم حلول رقمية مبتكرة تُجسّد التحول الرقمي السريع في القطاع.
كما يقدّم الجناح السعودي عروضًا تفاعلية تسلّط الضوء على جهود وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية في بناء بيئة سياحية متكاملة تجمع بين الضيافة الفاخرة، والاستدامة، والتقنيات الحديثة، ما يعكس مكانة المملكة المتقدمة في خارطة السياحة العالمية.
ويشكّل معرض سوق السفر العالمي منصة استراتيجية تجمع كبار المستثمرين، وشركات الطيران والتقنية والضيافة، لبحث مستقبل صناعة السفر وتوسيع آفاق التعاون، وسط حضور سعودي فاعل يرسّخ موقع المملكة كشريك رئيسي ومحرك مؤثر في المشهد السياحي العالمي.