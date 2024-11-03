السعوديون يفضلون مصر وتايلاند والدوحة ولندن... والحجوزات في أعلى مستوياتها بسبب إجازة الفصل الأول

من ناحيته، كشف بندر الشيخ، مدير وكالة نجوم السفر عن تصدُّر مصر طلبات الحجز الخارجية، وأنها استأثرت بالنسبة الأكبر من السعوديين. كاشفًا السبب الرئيس، وهو توافر التذاكر وأسعارها المواتية، بالإضافة إلى إقبال ملحوظ أيضًا للسفر إلى تركيا، بينما جاءت تايلاند وڤيتنام في قائمة الطلبات الأكثر ارتفاعًا بسبب العروض القوية التي انطلقت في هذه الفترة.