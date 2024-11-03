السعوديون يفضلون مصر وتايلاند والدوحة ولندن... والحجوزات في أعلى مستوياتها بسبب إجازة الفصل الأول

تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الخميس، الخامس من جماد الأول السابع من نوفمبر 2024 وتنتهي يوم السبت 14 جماد الأول 1446 الموافق 16 نوفمبر2024، وهي أول إجازة دراسية مدتها عشرة أيام متواصلة، ويتجه الكثير من العوائل والأفراد إلى السفر، خاصة مع الأجواء الشتوية الرائعة التي تعم المملكة حاليًا.
وكشف العديد من مسؤولي وكالات السفر والسياحة عن الوجهات التي ينطلق إليها السعوديون في إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول عن أن هناك أعدادًا كبيرة من السعوديين استمرت في حجز وجهات خارجية وداخلية، وتوقعوا أن يتجاوز عدد السعوديين المسافرين إلى خارج السعودية في إجازة منتصف العام الدراسي 500 ألف.
وفي سياق الموضوع تحدث عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لنادي المسافر، وقال إن هناك طلبًا مرتفعًا على حجز فنادق مكة والمدينة والرياض، موضحًا أن العمرة تحظى بإقبال شديد من السعوديين بسبب روعة الطقس في هذا التوقيت، بالإضاقة إلى الإقبال الكبير على زيارة الرياض وحضور فعاليات موسم الرياض.
وأكد خالد باوزير، خبير السفر بجدة أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أثناء الإجازة بسبب ارتفاع الطلب، مشيرًا إلى وجود طلبات مرتفعة للسفر إلى العديد من وجهات وسط آسيا، مثل تايلاند والمالديف، كما أن هناك إقبالًا ملحوظًا على دبي وقطر والقاهرة وروسيا وأبوظبي وتايلاند وموريشيوس، بسبب العروض الكثيرة التي تعرضها تلك الوجهات والفنادق والناقلات الجوية.
من ناحيته، كشف بندر الشيخ، مدير وكالة نجوم السفر عن تصدُّر مصر طلبات الحجز الخارجية، وأنها استأثرت بالنسبة الأكبر من السعوديين. كاشفًا السبب الرئيس، وهو توافر التذاكر وأسعارها المواتية، بالإضافة إلى إقبال ملحوظ أيضًا للسفر إلى تركيا، بينما جاءت تايلاند وڤيتنام في قائمة الطلبات الأكثر ارتفاعًا بسبب العروض القوية التي انطلقت في هذه الفترة.
وأشار توفيق أبو الوفا، مدير السياحة بالشركة العربية للمسافرين إلى أن مصر ستحصل على النصيب الأكبر من أعداد المغادرين في هذه الإجازة، وتأتي دبي والدوحة على مدار فترة الشتاء تستقبل السعوديين في إجازة نهاية الأسبوع كسياح، وإن كان هناك بدائل داخلية، تشمل موسمي الرياض والعمرة.
في الإطار نفسه، أشار وائل وجيه، مدير شركة دانا للسياحة إلى وجود عشرات العروض السياحية التي تعرض خدماتها للسائح السعودي، وتتابع أوقات الإجازات؛ لتكشف عن عروض وتخفيضات من أجل سوقها السياحية في السعودية، وتقدم منتجات متنوعة لجذب العائلات على وجه الخصوص في فترات الإجازات الدراسية المطولة وإجازة الفصل الدراسي، وعن أهم الطلبات الخارجية أشار "وجيه" إلى ارتفاع الطلب على القاهرة والغردقة في مصر وبعض مدن الخليج.