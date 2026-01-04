"نيرفانا" أول شركة خليجية تصدر تقرير "اتجاهات السفر في دول الخليج 2026" وتحدّد أبرز التغييرات المؤثرة في مستقبل قطاع السفر

الاستدامة.. قرار واعٍ من المسافر

في عام 2026، تصبح الاستدامة عاملًا حاسمًا في اختيار الوجهة، لا سيما في فئة السياحة الفاخرة. فالمسافر بات أكثر اهتمامًا بتأثير رحلته على البيئة والمجتمع، ويميل إلى دعم المشاريع التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتُسهم في تمكين المجتمعات المحلية. حيث يلفت التقرير إلى أن الوجهات الخليجية التي تضع الاستدامة في صميم التخطيط والتشغيل، ستتمتع بميزة تنافسية حقيقية، لأنها تقدم تجربة تحمل قيمة أخلاقية إلى جانب الراحة والخصوصية.