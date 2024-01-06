إشغال قياسي في فنادق مكة المكرمة والمدينة في إجازة منتصف العام

وأكد مدير إحدى الفنادق بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة تسجيل أعداد كبيرة للتسكين في فنادق المنطقة المركزية، واستفاد عشرات الفنادق في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وسجلت فنادق خمس وأربع نجوم، تشغيلًا وصل إلى 100%، وهناك فنادق كبرى من فئة خمس نجوم في وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عملت بكامل طاقتها وحتى الفنادق البعيدة نسبيًّا عن الحرم المكي وخاصة في حي العزيزية بمكة المكرمة كان الحضور جيدًا في استيعاب الزيادة في المعتمرين من الداخل، كما حققت فنادق الخمس نجوم بالمدينة المنورة كامل الطاقة الاستيعابية وهي نسب عالية للغاية.