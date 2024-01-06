إشغال قياسي في فنادق مكة المكرمة والمدينة في إجازة منتصف العام

سجلت فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، أرقامًا تشغيلية قياسية خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي بدأت من 4 يناير 2024 وتستمر لمدة عشرة أيام، وحققت إشغالًا اقترب من 100% وخاصة في فترات نهايات الأسبوع وبالتوازي مع موسم العمرة والزيارة للحرمين الشريفين من مختلف دول العالم.
وأسهَمَ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة وارتفاع حركة السفر من شتى دول العالم، وكذلك التوسع في برنامج الربط الجوي الذي أضاف وجهات ومدنًا جديدة من كل العالم، في هذه الزيادة الموسمية.
وأكد مدير إحدى الفنادق بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة تسجيل أعداد كبيرة للتسكين في فنادق المنطقة المركزية، واستفاد عشرات الفنادق في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وسجلت فنادق خمس وأربع نجوم، تشغيلًا وصل إلى 100%، وهناك فنادق كبرى من فئة خمس نجوم في وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عملت بكامل طاقتها وحتى الفنادق البعيدة نسبيًّا عن الحرم المكي وخاصة في حي العزيزية بمكة المكرمة كان الحضور جيدًا في استيعاب الزيادة في المعتمرين من الداخل، كما حققت فنادق الخمس نجوم بالمدينة المنورة كامل الطاقة الاستيعابية وهي نسب عالية للغاية.
من ناحيته لفت محي الدين حمودة مدير عام بإحدى الوكالات المتخصصة، أن من أبرز أسباب زيادة حركة السفر؛ المرونة والسهولة في الحصول على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية سواء لغرض السياحة أو للعمرة؛ فضلًا عن التسهيلات الأخيرة للحصول على هذه التأشيرة، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من المعتمرين من الداخل سواء المواطنين أو المقيمين؛ وخاصة في وقت إجازة منتصف العام الحالية.