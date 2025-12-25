وكالات السفر السعودية تبرز أفضل 10 فنادق في دبي طلبها السعوديون في عام 2025

أكدت وكالات السفر السعودية أن دبي واصلت خلال عام 2025 تصدرها قائمة الوجهات الخارجية الأكثر طلبًا من السعوديين، مدفوعة بتنوع المنتج الفندقي، وارتفاع جودة الخدمات، وسهولة الوصول، إلى جانب العروض التنافسية التي وفرتها الفنادق بالتعاون مع منظمي الرحلات في المملكة.