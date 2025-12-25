وكالات السفر السعودية تبرز أفضل 10 فنادق في دبي طلبها السعوديون في عام 2025

أكدت وكالات السفر السعودية أن دبي واصلت خلال عام 2025 تصدرها قائمة الوجهات الخارجية الأكثر طلبًا من السعوديين، مدفوعة بتنوع المنتج الفندقي، وارتفاع جودة الخدمات، وسهولة الوصول، إلى جانب العروض التنافسية التي وفرتها الفنادق بالتعاون مع منظمي الرحلات في المملكة.
وبحسب رصد "سبق" للحجوزات، برزت مجموعة من الفنادق الفاخرة والعائلية خيارًا أول للمسافر السعودي، لا سيما في نخلة جميرا ووسط مدينة دبي.
أفضل 10 فنادق في دبي طلبها السعوديون خلال 2025:
- Atlantis The Royal – أتلانتس ذا رويال
- Burj Al Arab Jumeirah – برج العرب جميرا
- Address Downtown – العنوان وسط مدينة دبي
- Jumeirah Al Naseem – جميرا النسيم
- Rixos The Palm Dubai – ريكسوس نخلة جميرا
- The Ritz-Carlton Dubai – الريتز كارلتون دبي
- One&Only Royal Mirage – ون آند أونلي رويال ميراج
- Palazzo Versace Dubai – بالازو فيرساتشي دبي
- Sofitel Dubai The Palm – سوفيتل نخلة جميرا
- JW Marriott Marquis Dubai – جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي
وقال خالد باوزير، الخبير السياحي والمتخصص في حركة السفر الخارجي للسوق السعودي: "الطلب السعودي في 2025 اتجه بقوة نحو فنادق الفخامة الحديثة في دبي، وفي مقدمتها أتلانتس ذا رويال، لما تقدمه من تجربة مختلفة ومستوى عالٍ من الخصوصية".
وأوضح محيي الدين حمودة، مدير عام وكالة الفارس الدولي للسفر والسياحة في جدة، أن: "فنادق نخلة جميرا ووسط مدينة دبي استحوذت على الحصة الأكبر من حجوزات السعوديين، خاصة خلال الإجازات المدرسية ومواسم التسوق".
من جانبه، أكد عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لوكالة نادي السفر في الرياض، أن: "العروض الشاملة والباقات العائلية لعبت الدور الأبرز في قرارات السفر، مع تفضيل واضح للفنادق القريبة من الشواطئ والمناطق الترفيهية".
ومع رصد الطلب السعودي في 2025، الذي تنوع بين إقبال متزايد على الفنادق الفاخرة والمنتجعات العائلية، والتركيز على المواقع القريبة من التسوق والفعاليات، والاهتمام بالعروض الشاملة والخدمات عالية الخصوصية، وتنوع أنماط السفر بين العائلات والأزواج ورجال الأعمال.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار دبي وجهةً أولى للسياحة الخارجية للسعوديين، مع توقعات بمزيد من النمو خلال عام 2026.