سياحة
"الإعلام" تطلق مبادرة "كنوز" لتوثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري
ضمن برنامج "أطلس السعودية" الساعي لإظهار كنوز المملكة السياحية
كشف مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، عبر منصته الرسمية في "تويتر"، عن إطلاق مبادرة "كنوز"، في إطار سلسلة "أطلس السعودية" ابتداءً من يوم 30 سبتمبر 2022.
وتأتي مبادرة "كنوز" ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تسعى وزارة الإعلام إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الإنتاج في المملكة من خلال العمل والتعاون مع الشركات الوطنية لإنتاج أعمال تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإبداع الفكري والإسهام الحضاري.
يذكر أن "أطلس السعودية" يغطي 19 مدينة، ويسعى للإسهام في زيادة الإقبال على السياحة الداخلية، والتعرف على مدن المملكة المختلفة والمتنوعة بتاريخها وحضارتها، كما تقدم هذه السلسلة دعماً للمكتبة السعودية المتنوعة.