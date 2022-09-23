"الإعلام" تطلق مبادرة "كنوز" لتوثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري

يذكر أن "أطلس السعودية" يغطي 19 مدينة، ويسعى للإسهام في زيادة الإقبال على السياحة الداخلية، والتعرف على مدن المملكة المختلفة والمتنوعة بتاريخها وحضارتها، كما تقدم هذه السلسلة دعماً للمكتبة السعودية المتنوعة.