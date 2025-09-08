للسعوديين المسافرين إلى غوانغ بالصين .. تحذيرات قوية بإلغاء الرحلات بسبب إعصار "تاباه"

وصل إعصار "تاباه" إلى جنوب الصين اليوم الاثنين، متسببًا في شلل واسع بقطاعي التعليم والمواصلات، وسط تحذيرات قوية للمسافرين – ومن بينهم السعوديون – من احتمالية إلغاء أو تأجيل رحلات جوية إلى مدينة غوانغتشو ومطارات مجاورة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن السلطات المحلية في إقليم جوانغدونغ، القريب من هونغ كونغ، أغلقت المدارس وأجلت آلاف السكان، فيما جرى تعليق بعض خدمات القطارات والعبّارات قبل وصول العاصفة. كما أُغلقت عشرات المواقع السياحية منذ مساء أمس الأحد تحسبًا لتأثيرات الإعصار.
وبحسب التلفزيون الصيني، ضرب الإعصار مدينة تايشان في الإقليم عند الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما رفعت مرصديات الأرصاد في هونغ كونغ مستوى التحذير إلى ثالث أعلى درجة.
وتأثرت حركة الطيران بشكل مباشر، حيث أُلغيت نحو 100 رحلة في مطارات جنوب الصين، من بينها مطار غوانغتشو باييون الدولي الذي يستقبل رحلات مباشرة من السعودية، ما قد يربك خطط سفر السعوديين إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة.
كما أفادت القنوات المحلية بإصابة ثلاثة أشخاص جراء العاصفة ونقلهم إلى المستشفيات، إضافة إلى تلقي السلطات أكثر من 100 بلاغ عن سقوط أشجار وحدوث فيضانات في بعض الأحياء، ما دفع مئات السكان إلى اللجوء لمراكز إيواء مؤقتة.
وتنصح شركات الطيران المسافرين السعوديين بمتابعة تحديثات الرحلات بشكل مستمر، والتواصل مع مكاتب الحجز قبل التوجه إلى المطارات، مؤكدة أن سلامة الركاب تبقى أولوية قصوى في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.