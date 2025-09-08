للسعوديين المسافرين إلى غوانغ بالصين .. تحذيرات قوية بإلغاء الرحلات بسبب إعصار "تاباه"

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن السلطات المحلية في إقليم جوانغدونغ، القريب من هونغ كونغ، أغلقت المدارس وأجلت آلاف السكان، فيما جرى تعليق بعض خدمات القطارات والعبّارات قبل وصول العاصفة. كما أُغلقت عشرات المواقع السياحية منذ مساء أمس الأحد تحسبًا لتأثيرات الإعصار.