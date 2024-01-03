هذه أعداد السعوديين الذين زاروا دبي خلال 2023.. صعود وصدارة

وحقق متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019، مما يؤكد الطلب القوي على المنشآت الفندقية في المدينة، على الرغم من زيادة المعروض الفندقي بشكل كبير خلال الفترة ما بين 2019 حتى 2023.