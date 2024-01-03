هذه أعداد السعوديين الذين زاروا دبي خلال 2023.. صعود وصدارة

أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة أن الخليجيين شكلوا نحو 16% من إجمالي زوار دبي خلال 2023 بما يعادل 2.22 مليون سائح خليجي.
وتعد المملكة السوق الخليجي الأول لزوار دبي، وبلغ عدد السعوديين الذين زاروا دبي نحو 930 ألف سعودي.
وتؤكد البيانات للفترة ذاتها أهمية سوق دول المجلس لقطاع السياحة في دبي، حيث شكّل زواره نسبة كبيرة تبلغ 16% من إجمالي عدد السياح، وهو ما يسلط الضوء على الجاذبية القوية والدائمة لدبي بين الدول المجاورة لها.
وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن أحدث الإحصائيات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الشهور الـ 10 الأولى من عام 2023 والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 13.9 مليون زائر دولي، مقارنة بـ 11.4 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%، ومقابل 13.5 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019.
وحقق متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019، مما يؤكد الطلب القوي على المنشآت الفندقية في المدينة، على الرغم من زيادة المعروض الفندقي بشكل كبير خلال الفترة ما بين 2019 حتى 2023.
وسجل القطاع الفندقي في دبي نهاية أكتوبر 2023 أكثر من 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة فندقية، بنمو 4% تقريباً، مقابل 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة في نهاية أكتوبر 2022.