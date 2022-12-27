حصاد عام 2022 للسياحة السعودية.. لقاءات وفعاليات وإنجازات غير مسبوقة ترصدها "سبق"

تم في هذا الشهر من العام استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما 5 يونيو 2022، وإطلاق منتدى الاستثمار السعودي الإسباني، واستضافة جدة لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي يجمع 35 من قادة العالم في الدورة 116 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية يعتبر هذا الاجتماع الأكبر من نوعه، ويؤكد أهمية السياحة والخطوات القادمة لجعل القطاع أكثر نجاحًا واستدامة، وعقد دورة تدريبية حول "أدوات وأساليب تعزيز المعرفة لدى المنظم والمرشد السياحي"، كما قدمت وزارة السياحة في هذا الشهر بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 500 رخصة تعليمية لأكثر من 5000 برنامج تدريبي تستهدف العاملين بقطاع السياحة.