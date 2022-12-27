حصاد عام 2022 للسياحة السعودية.. لقاءات وفعاليات وإنجازات غير مسبوقة ترصدها "سبق"

شهد قطاع السياحة العديد من النجاحات المحلية والخارجية في عام 2022 ربما عدها الخبراء بأنها غير مسبوقة؛ حيث بذلت الوزارة بقيادة الوزير أحمد الخطيب جهودًا كبيرة، وسط تحديات عالمية وإقليمية ومنافسة شديدة بعد انتهاء جائحة كورونا.
وترصد "سبق" حجم الإنجازات الهائلة التي حققتها وزارة السياحة السعودية وأجهزتها المختلفة مثل هيئة السياحة وصندوق التنمية السياحي وغيرها كالتالي:
وفي هذا الشهر تم إعلان مجموعة راديسون العالمية رفع محفظتها الاستثمارية في المملكة إلى نحو ٥٠٪ من مجموع استثماراتها في الشرق الأوسط خلال 3 سنوات، وسيتضمن ذلك افتتاح 20 فندقًا جديدًا، بالإضافة لافتتاح مكتبها الإقليمي في المملكة، كما تم إطلاق الأكاديمية العالمية للسياحة، والتي تعزز مكانة المملكة في تطوير قطاع السياحة عالميًّا وتوقيع مذكرة تفاهم مع "دويتشه للضيافة" لتطوير وتشغيل مشاريع فندقية مبتكرة في المملكة تتضمن حقوق الإطلاق الحصري لأول فندق "شتايجنبرجر بورشه ديزاين" في الشرق الأوسط.
كما شهد هذا الشهر صدور قرار سمو ولي العهد "مجموعة بوتيك" المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة للاستفادة من معالم تراثنا العمراني، وإطلاق وجهة الطائف، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية لإطلاق برنامج تعليم إلكتروني لبناء القدرات المتقدمة في مجال السياحة.
شهد شهر فبراير من هذا العام إطلاق استراتيجية السياحة الرقمية، وإطلاق برنامج مستشارك في السياحة، ولقاء وزير السياحة بالسيدة نادين دوريس وزيرة الدولة للرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة ببريطانيا، وافتتاح فندق شانغريلا جدة، وإطلاق فعالية وجهة الغد بالأحساء، وكذلك انتهاء الدورة الثالثة لبرنامج معسكر رواد السياحة في منطقتي الأحساء ونجران، وعقد اللقاء السنوي لمنسوبي وزارة السياحة، وتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي هذا الشهر، تم عقد لقاء الوزير أحمد الخطيب وزيرة إسبانيا للصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك عقد اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وتوقيع اتفاقية تعاون إطارية مع منتجعات وفنادق بلايا لتطوير وتشغيل أول منتجع بمفهوم المنتجعات والفنادق الشاملة.
دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحصولها على التمويل الميسر أحد ركائز تطوير قطاع السياحة.
كما شهد توقيع صندوق التنمية السياحي وكفالة اتفاقية تعاون لتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة وفوز صندوق التنمية السياحي بجائزة منظمة "ستيفي" العالمية، ورعاية وزارة السياحة للملتقى الرابع لعمداء كليات ومعاهد السياحة.
وشهد أيضًا ختام الدورة الثالثة لبرنامج معسكر رواد السياحة في منطقتي الباحة والحدود الشمالية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو لدعم وتنمية قطاع السياحة رقميًا، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية وورش عمل تقنية في العديد من المسارات بالقطاع السياحي، وتوقيع مذكرة التفاهم في قطاعي السياحة والثقافة لإطلاق المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية
تم في هذا الشهر إعلان إنشاء فندق أرماني لأول مرة في المملكة وثالث مرة في العالم، وموافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، ولقاء الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري بالدوحة، وإعلان اللاعب الأرجنتيني ميسي سفيرًا للسياحة السعودية، ولقاء نائب رئيس الوزراء التايلاندي ووزير الخارجية في الرياض، وإطلاق موسم جدة بأكثر من 2800 فعالية و20 حفلة موسيقية و70 معرضًا تفاعليا، وبرنامج علو السياحة تحت مظلة رؤية 2030، وافتتاح مؤتمر مستقبل الضيافة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل.
تم في هذا الشهر من العام استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما 5 يونيو 2022، وإطلاق منتدى الاستثمار السعودي الإسباني، واستضافة جدة لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي يجمع 35 من قادة العالم في الدورة 116 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية يعتبر هذا الاجتماع الأكبر من نوعه، ويؤكد أهمية السياحة والخطوات القادمة لجعل القطاع أكثر نجاحًا واستدامة، وعقد دورة تدريبية حول "أدوات وأساليب تعزيز المعرفة لدى المنظم والمرشد السياحي"، كما قدمت وزارة السياحة في هذا الشهر بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 500 رخصة تعليمية لأكثر من 5000 برنامج تدريبي تستهدف العاملين بقطاع السياحة.
شهد هذا الشهر من العام إطلاق برنامج رواد السياحة بتخصيص 100 مليون دولار أمريكي (375 مليون ريال) لتدريب 100 ألف شاب وشابة، وتوقيع اتفاقية بين وزارتي السياحة والثقافة والعمل على إقامة الفعاليات والأنشطة التي تبرز القيمة الحضارية للدرعية وتسهم في تحويلها إلى مركز نابض بالثقافة والتراث في العالم، ووصول أول دفعة مدربة من إسبانيا، ضمن برنامج رواد السياحة، وفواز وزارة السياحة بجائزتي "التحول الرقمي" و"تحليل البيانات والتفوق" التي تقدّمها شركة ديل للتكنولوجيا.
شهد أغسطس من هذا العام وصول الدفعة السادسة من برنامج رواد السياحة لجامعة لاغوش في سويسرا، وعقد لقاء وزير السياحة في مملكة البحرين فاطمة الصيرفي، وافتتاح مركز التحكم والقيادة والاطلاع على منظومة العناية بالسائح، ولقاء رجال الأعمال في محافظة الطائف وجدة وعسير، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام السياحة.
وفي هذا الشهر تم إطلاق تأشيرة الدخول للمقيمين في دول الخليج لزيارة المملكة والاستمتاع بالوجهات والفعاليات المتنوعة والمختلفة، واجتماع وزراء سياحة دول مجموعة العشرين في بالي برئاسة وزير السياحة الإندونيسي، كما شهد مشاركة المملكة في الاحتفال العالمي بيوم السياحة العالمي في إندونيسيا، وتدشين الصالون الدولي للسياحة والأسفار في العاصمة الجزائرية والسعودية ضيف شرف.
تم في هذا الشهر تدشين بوابة "هاوي" التي تمثل انطلاقة لتمكين قطاع الهوايات في المملكة، وإطلاق مشاريع تأهيل وتفعيل المواقع التاريخية والتي تنفذ في أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، وانطلاق موسم الدرعية بنسخته الثانية 21 أكتوبر، وكذلك موسم الرياض 2022م تحت شعار "فوق الخيال"، وعقد وزير السياحة أول لقاء شهري مع المواطنين والمستثمرين، ولقاء مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق أكور وذلك بعد افتتاح عدد من الفنادق في عشر وجهات سعودية.
كما شهد هذا الشهر لقاء الوزير السيد جريج أوهارا رئيس مجلس الإدارة لشركة ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة سيراتا، وعقد لقاءات الوزير للسيد أرنولد دونالد نائب رئيس مجلس إدارة شركة كارنيفال كوربوريشن والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسياحة والسفر جوليا سيمبسون في مبادرة مستقبل الاستثمار، وكذلك إطلاق منصة حاضرين التي توفر كل المعلومات والخدمات التي تسهل تجربة المشجعين والزوار من وإلى السعودية خلال فترة كأس العالم، ولقاء الوزير الرئيس الأرجنتيني السابق موريسيو ماكري.
شهد شهر نوفمبر من هذا العام توقيع اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية السياحي وشركة خليج الدانة للسياحة؛ لتطوير مشروع يتضمن منتجعًا ومرافق متعددة الاستخدام في شاطئ نصف القمر في مدينة الخبر، وافتتاح معرض "سوق السفر العالمي" في لندن ٨ نوفمبر ولقاءات متعددة مع وزراء السياحة العرب والدوليين، وصدور موافقة مجلس الوزراء بتعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكل أغراض تأشيرة الزيارة لتكون (3) أشهر وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة وبدون رسم، ولقاء الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وإعلان "الإطار التأسيسي" للجنة السياحة المعنية بتغير المناخ، كما شهد افتتاح منتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ، واجتماع وزراء السياحة لمجلس التعاون الخليجي في محافظة العلا، وتوقيع مذكرة التفاهم مع معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري.
كما شهد صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية لثلاث سنوات، والذي سيسهم في رفع جاهزية دور الإيواء وجودة الخدمات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإطلاق المنصة الموحدة لوزارة السياحة، وعقد لقاء منظمي الرحلات السياحية في الاجتماع الافتراضي الثاني، وتدشين الهوية الموحدة لـ"شتاء السعودية"، وحضور الدورة الـ117 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في مراكش بالمغرب، وانتخاب الدول الأعضاء لمنظمة السياحة العالمية بالإجماع المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي.
وكذلك انطلاق القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض وهي الأكبر في تاريخ المجلس، وإعلان شراكة بين صندوق التنمية السياحي وشركة أسواق البحر الأحمر؛ لدعم القطاع السياحي في عسير، وتوقيع صندوق التنمية السياحي وشركة روح الريف الفندقية مذكرة تفاهم لاستغلال الفرص الاستثمارية السياحية في منطقة عسير من خلال بناء تجارب سياحية مستدامة بسحر الطبيعة.
أخيرًا شهد شهر ديسمبر من هذا العام إعلان الجانب الصيني اعتماد السعودية وجهة للسياح الصينيين وفقًا للبيان الختامي للقمة السعودية الصيني، واعتماد الإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة التي تقدمت بها المملكة، وإطلاق برنامج عون السياحة والضيافة لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في قطاع المأكولات والمشروبات والترفيه والضيافة، كما تم الإعلان عن نظام السياحة الجديد بإطلاق 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير القطاع ولمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.