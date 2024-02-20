رئيس مجموعة تايم: السعودية تتصدر مناطق الاستثمار الفندقي في العالم والعاصمة المقدسة الأكثر احتياجًا

وبين أن الاستثمار الفندقي يعزز دوره في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة في قطاع السياحة، حيث أضيفت 770 غرفة فندقية إلى المحفظة الفندقية في مكة بتشغيل فندق تايم روبا في مكة المكرمة، وسيكون خطوة نحو التواجد في المزيد من المدن السعودية، وبالأخص الرياض والمدينة المنورة وجدة وغيرها من المدن، مشيرًا إلى أن المنطقة الغربية ومكة المكرمة تتمتعان بمكانة مميزة وربما نتجه إلى الاستثمار في نيوم في المستقبل، وحسب التوقعات وقعنا عقودًا لافتتاح 5 فنادق في السعودية ونسعى للوصول إلى 10 فنادق خلال الفترة القادمة.