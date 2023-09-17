فنادق الرياض ربحت 94 مليون ريال في أسبوع "سيتي سكيب".. هنا التفاصيل

استمر معرض "سيتي سكيب" العالمي لمدة أربعة أيام في قلب العاصمة الرياض، واختتم أعماله الأربعاء الماضي بحصيلة مشروعات تجاوزت قيمتها الـ 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار)، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10 آلاف مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوّار للمعرض أكثر من 160 ألف زائر وفق "سكاي نيوز".