رقم قياسي.. 38 مليار ريال إنفاق سياح الداخل والخارج خلال 6 أشهر.. هنا التفاصيل

كشفت بيانات وزارة الاستثمار السعودية، عن وصول الإنفاق السياحي في المملكة إلى 27 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بعد زيادة في عدد الزوار من الخارج إلى 6.1 مليون سائح، بإجمالي 46 مليون زائر من الداخل والخارج.
وبينت الوزارة، في أحدث نشرة شهرية، أن عدد السياح الوافدين إلى السعودية في الربع الثاني من العام الجاري زاد على أساس سنوي بنسبة 4ر575 % إلى 6ر3 مليون سائح، بينما ارتفع عدد السياح المحليين بنسبة 42.3 % إلى 21.4 مليون سائح.
وذكرت الوزارة أن إنفاق السياح الوافدين ارتفع بنسبة 570% في الربع الثاني إلى 15.7 مليار ريال، وزاد الإنفاق السياحي المحلي بنسبة 5ر31 % في نفس الفترة إلى 7ر22 مليار ريال وإجمالي 38.5 مليار ريال.
ويستهدف القطاع السياحي في المملكة رفع مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10%، والوصول إلى 100 مليون زائر دولي ومحلي.
يشار إلى أن السعودية تقدمت 10 مراتب لتصل إلى المرتبة 33 في مؤشر تنمية السياحة والسفر.