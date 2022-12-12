رقم قياسي.. 38 مليار ريال إنفاق سياح الداخل والخارج خلال 6 أشهر.. هنا التفاصيل

كشفت بيانات وزارة الاستثمار السعودية، عن وصول الإنفاق السياحي في المملكة إلى 27 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بعد زيادة في عدد الزوار من الخارج إلى 6.1 مليون سائح، بإجمالي 46 مليون زائر من الداخل والخارج.