مصادر: "سوق السفر" بالرياض ينطلق في 2024 ومع مناسبة وطنية عزيزة على الجميع

ووفقًا للمصادر فإن "السوق" سينطلق مع مناسبة وطنية عزيزة، وسيكون أحد أبرز فعاليات السياحة في 2024، حيث يتم التركيز على أحدث خطط الجذب السياحي على الأسواق الجاذبة، ويشارك فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم، وخاصة الابتكارات المحفزة للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.