مصادر: "سوق السفر" بالرياض ينطلق في 2024 ومع مناسبة وطنية عزيزة على الجميع
أصدرت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالمملكة الموافقة على إقامة "سوق السفر" بالرياض، ويعتبرالسوق حدثاً دولياً رائداً وغير مسبوق في مجال السفر والسياحة بالسعودية، ويتيح إمكانات اقتصادية وفرصاً واعدة في السوق السعودي الضخم في قطاع السياحة الداخلية والخارجية.
تستضيف الرياض في هذا الحدث أهم الوجهات السياحية من جميع أنحاء العالم لعرض خدماتها وعلامتها التجارية ووكالات السفر والفنادق والمنتجعات وشركات الطيران .
وحسب الإحصائيات فإن السياح السعوديين يعتبرون ضمن أكثر الجنسيات إنفاقًا في الرحلات الخارجية، وهم في صدارة السياح العرب إنفاقاً وعددًا، وتتنافس العديد من الدول لاستقطاب السائح السعودي، ويقدر عدد السعوديين الذين يسافرون للخارج للسياحة بصفة منتظمة بـ 13 مليون سائح سنويًا.
وقفز إنفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة خلال عام 2022 إلى أعلى رقم تاريخي بما يقارب من 43%، مقارنة بعام 2019 قبل الجائحة، حيث أنفق السعوديون نحو 88 مليار ريال "23 مليار دولار" على السياحة بالخارج في عام 2022.
ويجمع "سوق السفر" بالرياض الخبراء ومحترفي ومتخصصي قطاع سياحة من جميع أنحاء العالم، وحسب المعلومات المتوافرة فان "السوق" يركز على "الرقمنة" و"التكنولوجيا" في قطاع السياحة والسفر بالسعودية مع انعقاد مجموعة من الجلسات المثيرة لتقنيات الجذب وتجربة العملاء.
ووفقًا للمصادر فإن "السوق" سينطلق مع مناسبة وطنية عزيزة، وسيكون أحد أبرز فعاليات السياحة في 2024، حيث يتم التركيز على أحدث خطط الجذب السياحي على الأسواق الجاذبة، ويشارك فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم، وخاصة الابتكارات المحفزة للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.
كما يشارك في "سوق السفر" بالرياض قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة والضيافة لاتاحة الفرصة للمهتمين والعاملين في هذه الصناعة واستقطاب العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم من أجل تحديد اتجاهات السفر المستدامة والمبتكرة، وتحديد استراتيجيات النمو.