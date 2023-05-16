طبيبة سعودية توقف الهبوط الاضطراري لطائرة كندية.. لهذا السبب

استطاعت طبيبة سعودية إنقاذ مريض كندي على رحلة الخطوط الجوية الكندية من إغماء مفاجئ، حيث طلب طاقم الضيافة من الركاب إذا كان يوجد طبيب بشري، فأجابت الطاقم وعرفت نفسها.