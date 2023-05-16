سياحة

طبيبة سعودية توقف الهبوط الاضطراري لطائرة كندية.. لهذا السبب

طاقم الطائرة أرسل رسالة شكر إلى الطبيبة تقديرًا للمساعدة التي قدمتها
الخطوط الجوية الكندية
الخطوط الجوية الكندية
خالد خليل
خالد خليل

استطاعت طبيبة سعودية إنقاذ مريض كندي على رحلة الخطوط الجوية الكندية من إغماء مفاجئ، حيث طلب طاقم الضيافة من الركاب إذا كان يوجد طبيب بشري، فأجابت الطاقم وعرفت نفسها.

وتمكنت الطبيبة السعودية من التدخل على الفور وتقديم الإسعافات الأولية للمريض حتى استعاد وعيه بالكامل الذي كان يعاني بسبب انخفاض ضغط الدم.

وبعدها أوقف قائد الطائرة فكرة الهبوط الاضطراري أو العاجل.

والطبيبة السعودية درست أكثر من خمس سنوات في كندا وحصلت على شهادة تقدير من الملحق الثقافي السعودي في كندا لجهودها في إنقاذ الراكب، بالإضافة إلى تفوقها العلمي.

وأرسل طاقم الطائرة رسالة شكر للطبيبة السعودية للمساعدة التي قدمتها.

ضغط الدم
طبيبة سعودية
الإسعافات الأولية
الخطوط الجوية الكندية

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