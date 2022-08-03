الأعلى في المنطقة.. معدل النمو السنوي للفنادق السعودية.. شاهد الأرقام

كما يتوقع أن يرتفع معدل الإشغال الوسطي عبر دول مجلس التعاون الخليجي من 57% في العام 2022 إلى 62% في 2026. بينما يتوقع أن يزداد متوسط السعر اليومي من 145 دولاراً هذا العام إلى 151 دولاراً في عام 2026. فيما من المتوقع أن يرتفع العائد لكل غرفة متاحة من 83 دولاراً إلى 93 دولاراً، بما يمثل معدل نمو سنوي قدره 1.1% و2.9% على التوالي.