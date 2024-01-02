الأكثر زحامًا في 2023 ... "550" مقعدًا في الساعة للقاهرة - جدة و"450" بين الرياض ودبي
عادت صناعة الطيران إلى مستويات عام 2019، حيث حققت الشركات العالمية قفزات قياسية مدفوعة بعودة الطلب على السفر الجوي وتعافي القطاع من تداعيات الجائحة.
وفي هذا الإطار كشفت شركة "أو إيه جي" الرائدة في مجال معلومات السفر عن مسارات العالم لعام 2023 الأكثر ازدحامًا، وتستند هذه البيانات بشكل كامل إلى عدد المقاعد المباعة على الرحلات الجوية طوال عام 2023.
وجاء الخط الجوي الأكثر ازدحاماً في العالم خلال هذا العام هو خط كوالالمبور ــ سنغافورة، بسعة بلغت نحو 4٫891 مليون مقعد على الرحلات التي تم تشغيلها على هذا الخط.. بينما جاء خط القاهرة ــ جدة في المركز الثاني لأكثر خطوط الطيران ازدحامًا في العالم عام 2023، حيث بلغت السعة 4٫795 مليون مقعد، مما يعني أن 400 ألف مقعد في الشهر الواحد، وبسعة يومية 13 ألف مقعد، وفي الساعة تزيد عن 550 مقعدًا.
فيما جاء خط هونغ كونغ ــ تايبيه فى المركز الثالث بنحو 4٫568 مليون مقعد.. وجاء خط «سيول بكوريا الجنوبية ــ أوساكا باليابان» رابعاً، بحوالي 4٫218 مليون مقعد، فى حين جاء خط سيول أنتشون ــ طوكيو ناريتا خامساً بسعة مقعدية 4٫155 مليون مقعد... وخط دبي الرياض بالسعودية سادسًا بسعة 3٫990, مليون مقعد، أي ما يزيد عن 332 ألف مقعد شهريًا، و450 مقعدًا في الساعة.
وجاء الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة للخط الرابط بين هونولولو إلى كاهولوي في هاواي، ويربط بين جزيرتي أواهو وماوي، وفي المجمل تم بيع 3.6 مليون مقعد على طول هذا المسار، وكانت الرحلة القصيرة داخل كاليفورنيا من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس حلّت بالمرتبة الأولى في الولايات المتحدة عام 2019، لكنها تراجعت إلى المركز السادس في عام 2023.
وهذه قائمة أكثر 10 مسارات الطيران الدولية ازدحامًا لعام 2023، مطار كوالالمبور الدولي إلى مطار شانغي سنغافورة، مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، مطار هونغ كونغ الدولي إلى مطار تايوان تايوان الدولي في تايبيه، مطار إنتشون الدولي في سيؤول إلى مطار كانساي الدولي في أوساكا، مطار إنتشون الدولي في سيؤول إلى مطار ناريتا الدولي في طوكيو، مطار دبي الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا إلى مطار شانغي سنغافورة، مطار جون إف كينيدي الدولي إلى مطار لندن هيثرو، مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك إلى مطار شانغي سنغافورة، مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك إلى مطار إنتشون الدولي في سيؤول.