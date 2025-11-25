تسجل لأول مرة .. عزوف الأردنيين للسفر إلى السعودية وتركيا.. وهذه هي الأسباب

وسجّلت برامج السفر إلى تركيا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار التذاكر والفنادق والخدمات السياحية، ما أدى إلى انخفاض الإقبال مقارنة بالأعوام السابقة. كما شهدت السعودية ارتفاعًا في أسعار الإقامة وبرامج العمرة، ما رفع كلفة السفر وأدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى كثير من الراغبين في أداء العمرة أو زيارة المملكة.