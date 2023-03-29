عدد المسافرين في الشرق الأوسط سيقفز إلى 1.1 مليار في 2040

وتعد منطقة الشرق الأوسط بين أسرع المناطق نموًا في عدد المطارات في العالم، حيث توجد أكثر من 110 مطارات، وهناك العديد من مشاريع توسعة المطارات الكبرى جارية في المنطقة، بما في ذلك مشاريع توسعة وتطوير المطارات الحالية وإنشاء مطارات جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان، فضلًا عن توسعة مبنى الركاب 2 في مطار الكويت.