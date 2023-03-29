عدد المسافرين في الشرق الأوسط سيقفز إلى 1.1 مليار في 2040

توقّع مجلس المطارات الدولي أن يبلغ عدد المسافرين الذين سيستخدمون المطارات حول العالم ما يقرب من 19.7 مليار مسافر بحلول عام 2040.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتعامل مطارات الشرق الأوسط مع 1.1 مليار مسافر، وهو ما يعني أكثر من ضِعْف الرقم الذي سُجّل في عام 2019 والذي بلغ 405 ملايين مسافر.
وجاء في تقرير المجلس أن مطارات الشرق الأوسط ستحتاج إلى استثمار ما يقرب من 151 مليار دولار في توسيع طاقتها الإنتاجية، كما أن هناك 425 مشروعًا إنشائيًا رئيسًا في المطارات الحالية في جميع أنحاء العالم، بقيمة 450.7 مليار دولار.
وتعد منطقة الشرق الأوسط بين أسرع المناطق نموًا في عدد المطارات في العالم، حيث توجد أكثر من 110 مطارات، وهناك العديد من مشاريع توسعة المطارات الكبرى جارية في المنطقة، بما في ذلك مشاريع توسعة وتطوير المطارات الحالية وإنشاء مطارات جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان، فضلًا عن توسعة مبنى الركاب 2 في مطار الكويت.