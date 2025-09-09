"تيك توك": 30% من مستخدمي التطبيق في العالم يرغبون في زيارة السعودية

كشفت "تيك توك" عن أول تقرير لها حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية بعنوان "تأثير تيك توك".
أوضح التقرير أن "تيك توك" باتت إحدى المحركات الحيوية للاقتصاد الإبداعي والرقمي في المملكة، مع وجود أكثر من مليون صانع محتوى وأكثر من 170,000 شركة صغيرة ومتوسطة نشطة على المنصة.
وفي عام 2024 وحده، حققت الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة "تيك توك" عوائد بمبلغ 3.9 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ووفرت أكثر من 25,000 فرصة عمل على مستوى البلاد.
ويُظهر التقرير أن أدوات "تيك توك" الإعلانية وخدماتها المجانية أدت إلى زيادة إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 3 مليارات ريال سعودي. كما أشار 61% من الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية على "تيك توك" إلى تحسن ظهور علامتها التجارية، وأطلق ما يقرب من نصفها عروضاً جديدة استجابةً لملاحظات الجمهور. وتُعزز المنصة أيضاً الكفاءة التشغيلية، حيث أفاد 42% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن "تيك توك" توفر عليها وقتاً كبيراً في التسويق.
تدعم منصة "تيك توك" كذلك نمو اقتصاد صناع المحتوى في جميع أنحاء المملكة، حيث أشار أكثر من نصف صناع المحتوى إلى مساعدة "تيك توك" لهم في الوصول إلى جمهورهم المستهدف، وهو ما يجعلها الأكثر فاعلية لبناء المجتمعات والتفاعل معها. وقد استطاع الكثيرون الاستفادة من هذا الانتشار لخلق فرص حقيقية للنمو والاستقلال المالي.
أظهر التقرير أن 55% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تُوافق بشدة على أن "تيك توك" يشجع الشباب على إطلاق مشاريعهم، فيما تشير 23% من رائدات الأعمال السعوديات إلى إلهام "تيك توك" لهن لبدء أعمالهن.
أكد الدكتور حاتم سمان، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والسياسات العامة في "تيك توك" بالمملكة العربية السعودية: "يتجاوز تأثير "تيك توك" في المملكة الجانب الترفيهي، فالمنصة تدعم أيضاً ريادة الأعمال، وتُتيح خلق فرص العمل، وتُعزز الهوية الثقافية.
وهو ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل ونحن نرى هذا النمو السريع في مجال صناعة المحتوى والابتكار الرقمي في المملكة، الذي يمهد الطريق لصناعات وفرص اقتصادية جديدة. ومع استمرار تطور المشهد الرقمي، تواصل "تيك توك" التزامها بالتكيف مع هذه التغييرات ومواكبتها".
تعمل "تيك توك" على رسم طريقة وصول السعوديين للعلامات التجارية، والتفاعل مع المحتوى، واتخاذ قرارات الشراء. ففي عام 2024، بلغ تأثير المنصة 110 مليارات ريال سعودي في إنفاق المستهلكين سنوياً، وحققت فائضاً استهلاكياً بقيمة 19 مليار ريال سعودي، مما يُظهر إقبال المستخدمين على خدمات المنصة وتجربتها.
لا يقتصر تأثير "تيك توك" على الاقتصاد وحده، إذ تُسهم المنصة في تعزيز الشعور الوطني والتبادل الثقافي والظهور العالمي. ووفقاً للتقرير، يُشيد 62% من المواطنين السعوديين بدور "تيك توك" في تطوير مهاراتهم، بينما يعتقد 88% أن المنصة تُعزز الشعور الوطني.
ويحظى المحتوى الثقافي بإقبال متزايد، حيث يذكر 39% أن "تيك توك" تساعدهم في الحديث عن تراثهم الثقافي، بينما يشير 42% إلى تعرفهم على وجهات سفر محلية جديدة من خلال التطبيق.
كما تعزز المنصة مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، فقد ذكر 30% من المستخدمين العالميين الذين شملهم الاستطلاع أنهم فكروا في زيارة المملكة بعد تفاعلهم مع المحتوى السعودي، بينما يعتقد 25% منهم أن "تيك توك" قد خلق انطباعاً إيجابياً حول صورة المملكة العربية السعودية في مجالات مثل السياحة والرياضة والثقافة.