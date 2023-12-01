"السَّهلة".. تشكيلات صخرية عجيبة ومتحجرات أثرية تاريخية تلفت الأنظار غرب رفحاء

وفي هذا الصدد، أوضح الباحث بالآثار والتراث بمحافظة رفحاء عبدالرحمن محمد التويجري لوكالة "واس" أن منطقة "السَّهلة" تحتضن تكوينات صخرية عجيبة تم العثور بداخلها على شكل قواقع تعود لآلاف السنين، إضافة إلى رواسب بحرية في أحد المنحدرات البرية، وهذا يدل على أنها كانت بحيرة مليئة بالمياه أو مجرى أودية.