"شيبارة" الساحرة تستقبل زوارها 2024 بـ 73 وحدة فندقية فاخرة

ويسعى مشروع البحر الأحمر، أحد مشروعات رؤية المملكة 2030م، إلى تجهيز الفلل العائمة بجزيرة شيبارة؛ من أجل استقبال زوارها خلال عام 2024م، حيث إن الجزيرة قد شهدت عدة تطورات كان أبرزها: تصميم مباني "شيبارة" وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، تركيب الفلل العائمة في الجزيرة، تصميم المباني وفقًا للتقنيات الحديثة ومواكبة للتقدم التقني الذي نشهده في هذا العصر.