"التنمية السياحي" يضخ 16 مليار ريال لـ 23 مشروعًا قيد التطوير في المملكة

وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
تهدف الاتفاقية إلى تعاون الطرفين في إتاحة الفرص أمام المرشحين المؤهلين من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتوسع أو البدء في أنشطتهم المتعلقة بالامتياز التجاري في الوجهات السياحية المستهدفة في المملكة.
ويسعى الصندوق من خلال الاتفاقية إلى وضع إطار عمل تكاملي من شأنه أن يدعم المنشآت المرشحة للاستفادة من البرامج التمويلية والاستثمارية دعمًا للقطاع السياحي في المملكة.
ويعمل صندوق التنمية السياحي على تنفيذ 23 مشروعًا قيد التطوير بقيمة استثمارية بلغت 16 مليار ريال.
ووفقًا لبيانات صندوق التنمية السياحي فقد بلغت قيمة مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة قيد التطوير نحو مليار ريال.
كما يعمل الصندوق على دعم وتعزيز الاستثمارات والمشروعات السياحية في الوجهات المستهدفة، بحسب ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للسياحة.