"التنمية السياحي" يضخ 16 مليار ريال لـ 23 مشروعًا قيد التطوير في المملكة

تهدف الاتفاقية إلى تعاون الطرفين في إتاحة الفرص أمام المرشحين المؤهلين من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتوسع أو البدء في أنشطتهم المتعلقة بالامتياز التجاري في الوجهات السياحية المستهدفة في المملكة.