"العزيبي": المملكة أحد أكبر الأسواق الرئيسية لطيران الإمارات بتسيير 67 رحلة أسبوعية

أكد نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في المملكة العربية السعودية جبر العزيبي، التزام شركته الراسخ بدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تطوير خدمات طيران الإمارات للسوق السعودية.
وقال "العزيبي": "تفخر طيران الإمارات بالمساهمة في تعزيز نمو حركة السفر من وإلى المملكة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسنواصل التزامنا القوي تجاه السعودية من خلال تلبية الطلب المتزايد على السفر، وتحسين تجربة العملاء".
وعززت طيران الإمارات الرحلات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، في خطوة تستهدف مواكبة طلب العملاء والنمو المطرد لحركة الطيران في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
ووفقًا لأرقام هيئة الطيران المدني فإن الناقلات الإماراتية والسعودية تسيّر نحو 629 رحلة أسبوعيًا بين البلدين، موزعة بواقع 405 رحلات من الإمارات إلى المملكة، و224 رحلة من شركات الطيران السعودية إلى الإمارات.
وتسيّر "طيران الإمارات" نحو 67 رحلة أسبوعيًا من دبي إلى السعودية بواقع 21 رحلة إلى الدمام، و21 رحلة إلى جدة، و21 رحلة إلى الرياض، و4 رحلات إلى المدينة.
وتخدم طيران الإمارات الوجهات السعودية بطائرات "بوينغ 777" إلى الدمام والمدينة والرياض، بينما تخدم وجهتها في جدة بطائرات "إيرباص A380".
وأعرب "العزيبي" عن سعادته بلقاء ممثلي وسائل الإعلام في المملكة، مؤكدًا حرص طيران الإمارات على التواصل مع الإعلاميين والاحتفاء بهم؛ لدورهم الفعّال في مواكبة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الناقلة في المملكة، التي تعد أحد الأسواق الرئيسية على شبكة طيران الإمارات.
وتسهم طيران الإمارات في تسهيل حركة السياحة والتجارة في المملكة منذ عام 1989، وتخدم حاليًا بواباتها الأربعة: الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام.
كما ربطت المسافرين من المملكة بالوجهات عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة، بما في ذلك الوجهات الشهيرة للمسافرين السعوديين؛ مثل دبي ولندن وباريس والشرق الأقصى والولايات المتحدة، وكذلك جزر المحيط الهندي المالديف وموريشيوس وسيشيل.