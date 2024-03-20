"العزيبي": المملكة أحد أكبر الأسواق الرئيسية لطيران الإمارات بتسيير 67 رحلة أسبوعية

وأعرب "العزيبي" عن سعادته بلقاء ممثلي وسائل الإعلام في المملكة، مؤكدًا حرص طيران الإمارات على التواصل مع الإعلاميين والاحتفاء بهم؛ لدورهم الفعّال في مواكبة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الناقلة في المملكة، التي تعد أحد الأسواق الرئيسية على شبكة طيران الإمارات.