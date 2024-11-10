بالفيديو.. "قطر على هواك" ترحب بالزوار السعوديين للاستمتاع بالعروض السياحية والأجواء الشتوية

أطلقت قطر للسياحة " Visit Qatar " حملتها الترويجية "قطر، على هواك"، والتي تستهدف تشجيع المسافرين السعوديين ومن دول مجلس التعاون الخليجي على استكشاف العروض السياحية الفريدة التي تقدمها قطر خلال الموسم الشتوي.
وفي التفاصيل، تهدف الحملة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للعطلات الشتوية العائلية في المنطقة، وذلك بفضل ما توفره من وجهات وفعاليات ترفيهية، بالإضافة إلى العروض السياحية التي تلبي اهتمامات وتطلعات جميع الأعمار.
ويشارك في الحملة كل من الفنان السعودي يوسف الجراح والفنان البحريني أحمد شريف، مع ظهورٌ خاص للشيف القطرية نوف المري والشخصية القطرية الملهمة غانم المفتاح.
ويصطحب هؤلاء المشاهير المشاهدين في رحلة تفاعلية تسلط الضوء على العروض السياحية لدولة قطر بما في ذلك التجارب الثقافية والترفيهية وعروض الضيافة، مما يجعلها وجهة مثالية لرحلات الأزواج والعائلات والأصدقاء.
وفي هذا الصدد، قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar: "تتميز قطر بأجواء رائعة خلال فصل الشتاء وعروض ترفيهية فريدة، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أفضل العطلات الشتوية الطويلة أو القصيرة. وأضاف: "نهدف إلى خلق لحظات لا تُنسى للزوار. ومع اقتراب فصل الشتاء، ندعو الأشقاء والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة قطر والاستمتاع بتجارب الاكتشاف والاسترخاء، مما يعزز مكانة قطر كوجهة مثالية للعائلات والأزواج والأصدقاء".
وللأشخاص الذين يبحثون عن أنشطة المغامرات والتشويق، تقدم "دوحة كويست" وهي بمثابة مدينة ترفيهية داخلية للألعاب، وتضم أطول أفعوانية داخلية بالعالم وبرج هبوط، وتتميز الحديقة الترفيهية بتصميمها المعماري الذي يمزج بسلاسة بين التكنولوجيا المتطورة ومعالم الجذب وأجواء المرح والإثارة.
أما عشَّاق التراث والفنون الثقافية، فيوفر لهم منتجع "هابيتاس راس بروق" الذي يجسد الفخامة ويراعي البيئة في تصاميمه من خلال التناغم بين الممارسات المستدامة ومناظر الطبيعة الصحراوية بالإضافة إلى الأنشطة الخاصة التي تسلط الضوء على التراث التقليدي ورصد النجوم. كما يمكنهم أيضاً التوجه إلى مسرح كتارا بطابعه الفريد الذي يمزج بين العمارة اليونانية والإسلامية
ولعشاق التسوق والطعام، توفر "ويست ووك" وجهة مثالية لراغبي التسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية الملائمة للعائلة والفن المعاصر. وبينما تقدم "غاليري لافاييت الدوحة" وهي امتداد لسلسلة المتاجر الفرنسية المرموقة، أحدث تصاميم الأزياء الفاخرة والمجموعات الحصرية، يمثل شارع "21 هاي ستريت" مكيَّف الهواء وجهة تسوق ممتعة لزواره.
وهناك أيضاً "اللؤلؤة قطر"، وهي جزيرة اصطناعية تستلهم التراث القطري العتيق في صيد اللؤلؤ، وتضم مرسىً فاخراً لليخوت ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي المميزة. كما تجسد أبراج كتارا، ذات التصميم اللافت الذي يأخذ شكل سيفين عملاقين، التراث الوطني لقطر والتزامها بالاستدامة، وتتضمن مساحات متعددة الاستخدام ومطاعم فاخرة.
وتمتلك قطر سلسلة متنوعة من أفضل الشواطئ التي تلبي جميع التطلعات، بداية من الشواطئ العائلية مثل شاطئ كتارا وصولاً إلى الشواطئ الهادئة مثل شاطئي "فويرط" و"الخور" اللذين يشتهران بتعشيش السلاحف البحرية وما يصاحبها من ظواهر الإضاءة الحيوية. وتقدم جميع هذه الوجهات معاً مزيجاً متناغماً من الأصالة والحداثة والجمال الطبيعي.
ويواصل القطاع السياحي في قطر أداءه القياسي خلال العام الجاري 2024 بعد استقباله أكثر من أربعة ملايين زائر في العام الماضي 2023، حيث استقبلت قطر حتى أكتوبر الماضي، أكثر من 3.9 مليون زائر، ما يعني نمواً مبهراً بلغت نسبته 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023. وتحافظ قطر على مكانتها الرائدة كوجهة أولى ومفضلة للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستقطب سنوياً ملايين المسافرين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين.
للاطلاع على تفاصيل أكثر حول عروض وباقات السفر والضيافة وخطط الرحلات القائمة على الاهتمامات والفترات الزمنية ورزنامة الفعاليات التي تقام على أرض قطر، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.visitqatar.com