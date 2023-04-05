نشاط وكالات السفر ينمو بنسبة 21% خلال الربع الأول من 2023

وتتصدر منطقة الرياض النشاط في عدد السجلات التجارية بـ1628 سجلًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ1526 سجلًا، والشرقية بـ710 سجلات، ثم منطقة المدينة المنورة بـ304 سجلات، وخامسًا منطقة القصيم بواقع 190 سجلًا.