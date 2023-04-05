نشاط وكالات السفر ينمو بنسبة 21% خلال الربع الأول من 2023

سجّل نشاط وكالات السفر في المملكة العربية السعودية نموًا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21%، حيث تم إصدار 352 سجلًا تجاريًا خلال هذه الفترة.
وبلغ عدد السجلات التجارية في نفس الفترة من العام الماضي 291 سجلًا، فيما يبلغ إجمالي عدد السجلات للنشاط 4892، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة.
وتتصدر منطقة الرياض النشاط في عدد السجلات التجارية بـ1628 سجلًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ1526 سجلًا، والشرقية بـ710 سجلات، ثم منطقة المدينة المنورة بـ304 سجلات، وخامسًا منطقة القصيم بواقع 190 سجلًا.
ويأتي النمو المستمر في عدد وكالات السفر والسياحة في ظل انتعاش قطاع السياحة في المملكة والمشاريع المتعلقة، وهو ما يعد دافعًا لتطور وانتعاش هذا النشاط في السنوات الأخيرة.