"قطر للسياحة": عودة "ديزني على الجليد" إلى الدوحة بعرضها الجديد.. هنا التفاصيل

وخلال العرض سوف ينتقل الجمهور إلى بلدة نابضة بالحياة تقع وسط جبال كولومبيا؛ حيث يلتقون "ميرابيل" وأفراد عائلتها غير العاديين، الذين يعيشون في منزل سحري صغير يقع في مكان عجيب يسمّى "إنكانتو". وسوف يبحرون أيضًا مع "موانا" وهي تخوض غمار الأخطار وتنقذ أهل جزيرتها من الدمار في مغامرة تجتاز فيها أمواج البحار حتى تتعاون فيها مع البطل الأسطوري "ماوي". ويسافر الجمهور أيضًا خلال العرض إلى مملكة "أريندل" الجليدية؛ حيث تكتشف الأختان "آنا" و"إلسا" أن الحب الحقيقي هو السحر الأقوى على الإطلاق. ثم يعيشون أجواء السحر والغموض في "فانتازيا"؛ حيث يبث "صبي الساحر" الحياة في المكانس. كما يستعيدون ذكرياتهم المفضلة مع قصص أميرات ديزني اللاتي يلهمن ميكي والأطفال في جميع أنحاء العالم بقيم توعوية مثل المثابرة والتصميم والعمل الجاد. ويواصلون السباحة مع شخصيات "دوري" و"نيمو" و"مارلين" وصديقهم الجديد الأخطبوط "هانك"؛ من خلال فيلم "البحث عن دوري" الذي أنتجته ديزني وبيكسار، ثم يحتفلون بالصداقة الحقيقية مع "باز يطير" وصديقه "وودي" والأصدقاء في "توي ستوري"؛ لذلك سيكون الجمهور أقرب إلى عالم السحر والخيال من أي وقت مضى مع وصول عرض ديزني على الجليد "هيا نحتفل" إلى الدوحة.