"قطر للسياحة": عودة "ديزني على الجليد" إلى الدوحة بعرضها الجديد.. هنا التفاصيل

أعلنت "Visit Qatar" عن عودة "ديزني على الجليد" إلى الدوحة مرة أخرى، وذلك من خلال عرضها "Let’s Celebrate!"، وهو عرض جديد كليًّا يقدم للعائلات ولعشَّاق عروض ديزني من جميع الأعمار في قطر وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تجارب ترفيهية لا تُنسى.
ومن المقرَّر أن يُقام العرض الذي أنتجته شركة "فيلد إنترتنمنت" خلال الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر، في صالة علي بن حمد العطية، في الدوحة.
وسينقل هذا العرض الجماهير من قطر والمنطقة إلى عالم من الخيال مع عرض ديزني على الجليد "Let’s Celebrate!".
وسيقدم هذا العرضَ كلٌّ من: "ميكي ماوس"، و"ميني ماوس"، و"دونالد داك"، و"قوفي"، في رحلة لاكتشاف ذكرياتهم المفضلة. وباستخدام "ماوس باد" ميكي، يشجع مقدمو العرض الجمهور على المشاركة في العرض ومساعدة الفريق في خوض التجارب والمغامرات التي تضمها قصص ديزني واستعادة ذكريات لا تُنسى من تلك الحكايات الخالدة والمحبوبة.
وخلال العرض سوف ينتقل الجمهور إلى بلدة نابضة بالحياة تقع وسط جبال كولومبيا؛ حيث يلتقون "ميرابيل" وأفراد عائلتها غير العاديين، الذين يعيشون في منزل سحري صغير يقع في مكان عجيب يسمّى "إنكانتو". وسوف يبحرون أيضًا مع "موانا" وهي تخوض غمار الأخطار وتنقذ أهل جزيرتها من الدمار في مغامرة تجتاز فيها أمواج البحار حتى تتعاون فيها مع البطل الأسطوري "ماوي". ويسافر الجمهور أيضًا خلال العرض إلى مملكة "أريندل" الجليدية؛ حيث تكتشف الأختان "آنا" و"إلسا" أن الحب الحقيقي هو السحر الأقوى على الإطلاق. ثم يعيشون أجواء السحر والغموض في "فانتازيا"؛ حيث يبث "صبي الساحر" الحياة في المكانس. كما يستعيدون ذكرياتهم المفضلة مع قصص أميرات ديزني اللاتي يلهمن ميكي والأطفال في جميع أنحاء العالم بقيم توعوية مثل المثابرة والتصميم والعمل الجاد. ويواصلون السباحة مع شخصيات "دوري" و"نيمو" و"مارلين" وصديقهم الجديد الأخطبوط "هانك"؛ من خلال فيلم "البحث عن دوري" الذي أنتجته ديزني وبيكسار، ثم يحتفلون بالصداقة الحقيقية مع "باز يطير" وصديقه "وودي" والأصدقاء في "توي ستوري"؛ لذلك سيكون الجمهور أقرب إلى عالم السحر والخيال من أي وقت مضى مع وصول عرض ديزني على الجليد "هيا نحتفل" إلى الدوحة.