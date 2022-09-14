فيديو.. هكذا يُعرض تمثال "اللحياني" بالعلا في قلب باريس أمام 10 ملايين سائح

وتتضمن الشراكة أيضًا آفاق تعاون إضافية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومؤسسات فرنسية رائدة في مجالات التعليم والبحث والتراث، كما أشرفت الهيئة، منذ تأسيسها عام 2017 على العديد من المشاريع الأثرية؛ حيث استطاع فريق من الخبراء العالميين -تحت إشرافها- تحقيق اكتشافات أثرية عديدة ذات أهمية كبيرة للمنطقة والعالم.