رائد الضيافة العالمية: العلا تلهمني... والسعودية تعيش نهضة ثقافية حقيقية

ويتابع قائلًا: "أؤمن بأن الفندق ليس مجرد مكان للإقامة، بل مساحة تروي قصة المكان وتعبّر عن مجتمعه. نختار بعناية الأعمال الفنية والقطع التصميمية المحلية، حتى يشعر الضيف بانسجام مع البيئة الثقافية التي يعيش فيها". وعن تفاصيل التصميم الداخلي يوضح: "أشرفت بنفسي على تصميم المكتبة التي تضم أكثر من ألف كتاب تم اختيارها بالتعاون مع خبير من جامعة أكسفورد. أردنا أن نقدّم لعشّاق القراءة مملكتهم الخاصة داخل الفندق، بدلًا من أن يذهبوا إلى المكتبة جعلنا المكتبة تأتي إليهم. بعض الضيوف يأخذون كتبًا معهم عند المغادرة، يزعجني ذلك قليلًا، لكنه يسعدني أكثر لأن ذلك يعني أن الكتاب وجد قارئًا جديدًا ومكانًا آخر ليستمر في حياته".