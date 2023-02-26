بالفيديو.. مواجهة تحبس الأنفاس بين قرش أبيض وسياح تحت الماء وهذه نهايتها

ويعيش في المياه الدافئة والباردة على حد سواء وقرب الشاطئ، وفي مياه عميقة تصل إلى أكثر من 700 متر، وهو عادة ما يتغذى على سباع البحر السلاحف الدولفين، بل والقروش الأصغر حجمًا، فيما لا تزال هجمات أسماك القرش نادرة (أقل من ستين هجومًا على مستوى العالم عام 2020) بحسب قسم متخصص في جامعة فلوريدا.