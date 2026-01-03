هذا ما أنفقه  السياح السعوديون في الخارج  عام 2025…  أرقام غير مسبوقة تعرف عليها 

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي لميزان المدفوعات ضمن بند السفر خلال الربع الثالث من عام 2025 (من يوليو إلى أغسطس)، ارتفاع إنفاق السياح القادمين إلى المملكة ليبلغ 33.798 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 35% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في مقابل 30.768 مليار ريال إنفاقًا للسياح المغادرين، بنمو بلغ 17%.
ونتيجة لهذا الأداء، سجّل بند السفر فائضًا قدره 3.029 مليارات ريال، مقارنة بعجز بلغ 1.280 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس تحوّلًا إيجابيًا في ميزان المدفوعات السياحي وتحسنًا ملموسًا في أداء القطاع.
وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أظهرت البيانات ارتفاع إنفاق السياح القادمين إلى المملكة ليصل إلى 120.373 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 2%، مقابل نحو 85 مليار ريال إنفاقًا للسياح المغادرين، مسجلًا نموًا بنسبة 10%.
وفي السياق ذاته، أظهرت المؤشرات ارتفاع أعداد السعوديين المسافرين إلى الخارج خلال الفترة نفسها، مدفوعة بموسم الصيف، وزيادة السعة المقعدية للرحلات الدولية، واتساع خيارات السفر عبر شركات الطيران الوطنية ومنخفضة التكلفة، إلى جانب تسهيلات التأشيرات وتنوع الوجهات السياحية. وأسهم هذا النمو في حركة السفر الخارجي في رفع حجم الإنفاق السياحي، مع استمرار توازن المشهد السياحي بين السفر الخارجي وتنامي السياحة الوافدة إلى المملكة.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع السفر والسياحة في المملكة، ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في ميزان المدفوعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.