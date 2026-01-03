هذا ما أنفقه  السياح السعوديون في الخارج  عام 2025…  أرقام غير مسبوقة تعرف عليها 

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي لميزان المدفوعات ضمن بند السفر خلال الربع الثالث من عام 2025 (من يوليو إلى أغسطس)، ارتفاع إنفاق السياح القادمين إلى المملكة ليبلغ 33.798 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 35% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في مقابل 30.768 مليار ريال إنفاقًا للسياح المغادرين، بنمو بلغ 17%.