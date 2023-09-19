عش احتفالات "جولدن ساندز للشقق الفندقية" باليوم الوطني السعودي 93 من قلب دبي.. خصومات وعروض حصرية لأول مرة

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 93، تطلق مجموعة "جولدن ساندز" في دبي؛ باقات خصم وعروضًا حصرية احتفالًا باليوم الوطني السعودي 2023، بأسلوب فاخر، يتخلّلها العديد من الفعاليات والأنشطة المتعددة؛ ليستمتع الضيوف بتجربة لا تُنسى في أذهان ضيوف وزوار الفندق من المملكة والخليج.
ويقع فندق "جولدن ساندز للشقق الفندقية" في قلب دبي، المدينة التي تتلألأ بالحياة وفيها العديد من الأماكن السياحية والترفيهية التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بالفعاليات؛ حيث يبعد فقط ١٥ دقيقة عن دبي مول؛ حيث يمكنكم مشاهدة أحدث عروض نافورة دبي، أو التوجه لمشاهدة مختلف عروض الألعاب النارية التي ستزين سماء دبي.
وسيقوم الفندق بتقديم خصومات جذابة على تكاليف الإقامة، في عروض تبعث على الراحة والاسترخاء وخيارات عالمية لتناول طعام فاخر ومميز للفطور. ويمثّل "جولدن ساندز" الوجهة المفضلة للسعوديين والضيوف الذين يبحثون عن إقامة آمنة ومناسبة للعائلات؛ حيث يوفر شققًا فندقية فاخرة ومجددة بالكامل تتكوّن من غرفتَيْ نوم وصالة، أو ثلاث غرف نوم وصالة، يتميز بموقع استراتيجي بالقرب من مرافق الخدمات التي توفر الاحتياجات اليومية للزوار، كما يضمن لكم مستوى راقيًا من الخدمة ونظافة عالية، بالإضافة لتوفير مطبخ مجهز بالكامل في كل شقة، ومواقف سيارات مجانية للزوار.
كما يمكن لضيوف الفندق أيضًا الاستمتاع بالأنشطة المميزة الخاصة باحتفالات اليوم الوطني السعودي، التي يقدمها الفندق من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، وعروض خاصة للأطفال.
يمكنكم حجز إقامة في الفندق خلال عطلة اليوم الوطني السعودي، والحصول على أسعار حصرية جدًّا لفترة الإقامة الممتدّة من ٢٠ سبتمبر إلى ٣٠ سبتمبر.
للحجز الرجاء الاتصال أو بعث رسالة للرقم التالي: +971 56 545 4061