عش احتفالات "جولدن ساندز للشقق الفندقية" باليوم الوطني السعودي 93 من قلب دبي.. خصومات وعروض حصرية لأول مرة

وسيقوم الفندق بتقديم خصومات جذابة على تكاليف الإقامة، في عروض تبعث على الراحة والاسترخاء وخيارات عالمية لتناول طعام فاخر ومميز للفطور. ويمثّل "جولدن ساندز" الوجهة المفضلة للسعوديين والضيوف الذين يبحثون عن إقامة آمنة ومناسبة للعائلات؛ حيث يوفر شققًا فندقية فاخرة ومجددة بالكامل تتكوّن من غرفتَيْ نوم وصالة، أو ثلاث غرف نوم وصالة، يتميز بموقع استراتيجي بالقرب من مرافق الخدمات التي توفر الاحتياجات اليومية للزوار، كما يضمن لكم مستوى راقيًا من الخدمة ونظافة عالية، بالإضافة لتوفير مطبخ مجهز بالكامل في كل شقة، ومواقف سيارات مجانية للزوار.