بالصور.. انطلاق معرض "بنان" للحرف اليدوية في الرياض

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المعرض السعودي الدولي للحِرف اليدوية "بَنان" في الرياض، والذي تنظمه هيئة التراث، حيث تُسلط الضوء على الحِرف والصناعات اليدوية بهدف دعم وتمكين الحرفيين، وعرض إبداعاتهم، وتعزيز قدراتهم، فيما يستمر المعرض حتى 29 نوفمبر الجاري.
وتشمل فعاليات المعرض: قرية فنون الحرف، وجناح العروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، بالإضافة إلى جناح ورش العمل الحرفية، ومنطقة التجارب التفاعلية، ومنصة رواد الأعمال والمؤسسات الحرفية، فضلاً عن جناح الطفل الذي يقدم أنشطة مخصصة للصغار.
ويشارك في "بَنان" أكثر من 500 حرفي وحرفية من السعودية، كما يشهد مشاركة 25 دولة، مما يجعله منصة فريدة تحتفي بالحرف اليدوية التقليدية، وتسهم في دعم الحرفيين اقتصاديا، وتمكنهم من تسويق منتجاتهم لتجعل هيئة التراث من ذلك هدفاً في تعزيز الوعي بأهمية الحرف اليدوية كجزء من التراث الثقافي غير المادي، وتضمن استمراريتها ونقلها للأجيال القادمة.
وأكدت هيئة التراث أن معرض "بَنان" يعكس التزامها بتطوير القطاع الحِرفي وفقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المستمدة من رؤية السعودية 2030، حيث يسعى المعرض إلى أن يكون حدثاً ثقافياً مميزاً يعزز مكانة المملكة في مجال الحرف اليدوية على الساحة الدولية.