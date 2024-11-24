بالصور.. انطلاق معرض "بنان" للحرف اليدوية في الرياض

ويشارك في "بَنان" أكثر من 500 حرفي وحرفية من السعودية، كما يشهد مشاركة 25 دولة، مما يجعله منصة فريدة تحتفي بالحرف اليدوية التقليدية، وتسهم في دعم الحرفيين اقتصاديا، وتمكنهم من تسويق منتجاتهم لتجعل هيئة التراث من ذلك هدفاً في تعزيز الوعي بأهمية الحرف اليدوية كجزء من التراث الثقافي غير المادي، وتضمن استمراريتها ونقلها للأجيال القادمة.